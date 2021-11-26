ДОНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на юге Европейской части Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.
Образована 20.03.1920 года из части территории Донского войска области вскоре после того, как она была занята частями Рабоче-крестьянской Красной армии. Центр - город Ростов-на-Дону.
Площадь 72 тысячи км2, население 1,5 миллиона человек (1921 год). Делилась на округа (в 1922 году Верхнедонской, Донецкий, 1-й Донской, Морозовский, Ростовский, Сальский, Черкасский). В 1920 году часть Сальского округа передана в Калмыцкую автомную область, в 1921 году части Хопёрского, Усть-Медведицкого и 2-го Донского округов - в Царицынскую губернию, в 1923 году Верхнедонской округ присоединён к Донецкому округу 13.02.1924 года Донская область вошла в состав Юго-Восточной области, которая 16 октября переименована в Северо-Кавказский край.