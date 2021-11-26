ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ - административно-территориальная единица на востоке РСФСР.

Дальневосточный край об­ра­зо­ван 4.1.1926 года. Вклю­чил в се­бя тер­ри­то­рии уп­разд­нён­ных За­бай­каль­ской гу­бер­нии, При­мор­ской гу­бер­нии, Амур­ской гу­бер­нии, Кам­чат­ской гу­бер­нии и северной час­ти острова Са­ха­лин (воз­вра­ще­на СССР Япо­ни­ей в 1925 году. Центр - город Ха­ба­ровск. Площадь 2,6 миллионов км2, население 2,1 миллиона человек (1929). Де­лил­ся на ок­ру­га: Амур­ский, Вла­ди­во­сток­ский, Зей­ский, Кам­чат­ский, Ни­ко­ла­ев­ский, Сре­тен­ский, Са­ха­лин­ский, Ха­ба­ров­ский, Чи­тин­ский. 30.7.1930 года Сре­тен­ский и Чи­тин­ский ок­ру­га во­шли в со­став Вос­точ­но-Си­бир­ско­го края. Во 2-й половине 1930 года ок­ру­га ли­к­ви­ди­ро­ва­ны в свя­зи с уп­разд­не­ни­ем ок­руж­ной сис­те­мы.

10.12.1930 года в со­ста­ве Дальневосточного края об­ра­зо­ва­ны Ко­ряк­ский (смотри Ко­ряк­ский ав­то­ном­ный ок­руг), Охот­ский (Эвен­ский) (смотри Эвен­кий­ский ав­то­ном­ный ок­руг) и Чу­кот­ский (смотри Чу­кот­ский ав­то­ном­ный ок­руг) национального ок­ру­га. В 1-й половине 1930-х годов в со­ста­ве Дальневосточного края об­ра­зо­ва­ны об­лас­ти: Амур­ская, Кам­чат­ская, При­мор­ская, Са­ха­лин­ская (октябрь 1932 года), Ев­рей­ская ав­то­ном­ная (май 1934 года), Зей­ская, Ниж­не­амур­ская, Ус­су­рий­ская, Ха­ба­ров­ская (июль 1934 года). В сентябре 1937 года Зей­ская область бы­ла пе­ре­да­на Амурской об­лас­ти.

20.10.1938 года Дальневосточный край раз­де­лён на При­мор­ский край и Ха­ба­ров­ский край.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)