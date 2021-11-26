ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАЙ - административно-территориальная единица на востоке РСФСР.
Дальневосточный край образован 4.1.1926 года. Включил в себя территории упразднённых Забайкальской губернии, Приморской губернии, Амурской губернии, Камчатской губернии и северной части острова Сахалин (возвращена СССР Японией в 1925 году. Центр - город Хабаровск. Площадь 2,6 миллионов км2, население 2,1 миллиона человек (1929). Делился на округа: Амурский, Владивостокский, Зейский, Камчатский, Николаевский, Сретенский, Сахалинский, Хабаровский, Читинский. 30.7.1930 года Сретенский и Читинский округа вошли в состав Восточно-Сибирского края. Во 2-й половине 1930 года округа ликвидированы в связи с упразднением окружной системы.
10.12.1930 года в составе Дальневосточного края образованы Корякский (смотри Корякский автономный округ), Охотский (Эвенский) (смотри Эвенкийский автономный округ) и Чукотский (смотри Чукотский автономный округ) национального округа. В 1-й половине 1930-х годов в составе Дальневосточного края образованы области: Амурская, Камчатская, Приморская, Сахалинская (октябрь 1932 года), Еврейская автономная (май 1934 года), Зейская, Нижнеамурская, Уссурийская, Хабаровская (июль 1934 года). В сентябре 1937 года Зейская область была передана Амурской области.
20.10.1938 года Дальневосточный край разделён на Приморский край и Хабаровский край.