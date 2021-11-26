БЕЛОРУСИЗАЦИЯ

Политика национально-государственного и национально-культурного строительства в Белорусской ССР в 1920-е.

Ее инициаторами были деятели белорусского национального движения А. Г. Червяков, Д. Ф. Жилунович, В. М. Игнатовский, А. Л. Бурбис, А. В. Балицкий и др. В начале 1920-х был подтвержден декрет правительства Литовско-Белорусской ССР (1919) о равноправном государственном статусе белорусского, русского, еврей­ского и польского языков, открылись Белорусский государственный университет (1921) и Институт белорусской культуры (1922).

С 15 июля 1924 в соответствии с постановлением 2-й сессии ЦИК БССР Б. стала официальной государственной политикой. Президиум ЦИК БССР образовал специальную комиссию по осуществлению национальной политики во главе с И. И. Хацкевичем. Приоритет отдавался развитию белорусского языка и культуры (при безусловном обеспечении прав и возможностей свободного развития национальных меньшинств), а также «коренизации» — выдвижению кадров из числа коренного населения на партийную, советскую, профсоюзную и общественную работу.

В 1928 около 80 % школ вели обучение на белорусском языке. Всего преподавание в школах велось на 8 национальных языках. К концу 1920-х делопроизводство в государственных и партийных органах велось почти целиком на белорусском языке. Основные внутриреспубликанские документы печатались на белорусском, русском, еврейском и польском языках; общесоюзной значимости — на белорусском и русском; общественно-правовые документы (удостоверения и др.) — на белорусском и еще одном из государственных языков.

С конца 1920-х, в условиях начала кампании против национал-демократов, началось постепенное свертывание Б.

Автор статьи: В. Г. Мазец.

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