ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ - русский поэт.

Сын са­пож­ни­ка. В 1919-1921 годах учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом факультете МГУ .

В го­ды Великой Отечественной вой­ны слу­жил по­лит­ра­бот­ни­ком в во­енно-морском фло­те.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1916 году. В 1919-1921 годах со­труд­ни­чал с Бю­ро пе­ча­ти уп­равле­ния Рев­во­ен­со­ве­та, во­енным от­де­лом «Агит­РО­СТА», позд­нее - в газете «Гу­док», журнале «Кро­ко­дил» и др.

Один из соз­да­те­лей жан­ра со­вет­ской мас­со­вой пес­ни. Ав­тор пе­сен к филь­мам «Ве­сё­лые ре­бя­та», «Цирк», «Де­ти ка­пи­та­на Гран­та», «Вол­га-Вол­га» и др. Мно­гие пес­ни на сти­хи Лебедева-Кумача при­об­ре­ли на­род­ную по­пу­ляр­ность: «Марш ве­сё­лых ре­бят» («Лег­ко на серд­це от пес­ни ве­сё­лой...», 1934), «Пес­ня о Ро­ди­не» («Ши­ро­ка стра­на моя род­ная...», 1936), «Ве­сё­лый ве­тер» (1937), «Спор­тив­ный марш» («Ну-ка, солн­це, яр­че брыз­ни...», 1937, все - на музыку И. О. Ду­на­ев­ско­го), «Мо­ск­ва май­ская» («Ут­ро кра­сит неж­ным све­том...», 1937; на музыку братьев Дм.Я. и Дан.Я. По­красс) и др.

В гражданской по­эзии, про­ник­ну­той оп­ти­миз­мом и ве­рой в «свет­лое бу­ду­щее», соз­дал идеа­ли­зи­рованный об­раз советской Рос­сии. Для во­енной ли­ри­ки Лебедева-Кумача ха­рак­тер­ны ге­ро­ический па­фос, вы­со­кий эмо­цио­наль­ный на­кал, ора­тор­ские ин­то­на­ции: сборники «Спо­ём, то­ва­ри­щи, спо­ём!» (1941), «Ком­со­моль­цы-мо­ря­ки» (1943) и др.

Пес­ня на стихотворение «Свя­щен­ная вой­на» (опубликовано в га­зе­тах «Из­вес­тия» и «Крас­ная звез­да» 24 июня 1941 года; музыка А.В. Алек­сан­д­ро­ва) ста­ла свое­об­раз­ным гим­ном советского на­ро­да в го­ды Великой Отечественной вой­ны .

В сти­хах Лебедева-Кумача не­ред­ко при­сут­ст­ву­ют яр­кий сю­жет, ко­ло­рит­ные де­та­ли; их пре­имущественно пе­сен­ный ха­рак­тер про­явил­ся в под­чи­нён­но­сти рит­ми­ки ме­ло­дическому ри­сун­ку (ис­поль­зо­ва­ние ло­га­эдов), на­ли­чии ку­пле­тов с при­пе­вом.

Сре­ди других со­чи­не­ний: са­ти­рические рас­ска­зы и фель­е­то­ны (сборники - «Ча­ин­ки в блюд­це», 1925; «Пе­чаль­ные улыб­ки», «Лю­диш­ки и де­лиш­ки», оба 1927), са­ти­рические сти­хи (сборник «Ко­лю­чие сти­хи», 1945), пье­сы («Ки­рюш­ки­на по­бе­да», 1926; «Же­на зав­ма­га», 1940); сти­хи для де­тей (сборники - «Пе­ти­на лав­ка», 1927; «Про ум­ных зве­рю­шек», 1937; «Под крас­ной звез­дой», 1941); про­из­ве­де­ния для эс­т­ра­ды (сборник «Сти­хи для эс­т­ра­ды», 1948).

Государственная премия СССР (1941).

Сочинения:

Пес­ни и сти­хо­тво­ре­ния. М., 1960;

Пес­ни на сти­хи В.И. Ле­бе­де­ва-Ку­ма­ча. М., 1980;

Из­бран­ное: Сти­хо­тво­ре­ния. Пес­ни. М., 1984.