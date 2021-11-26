ФАДЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Русский, советский писатель, общественный деятель.

Вырос в семье революционера.

В 1912-1919 годах учился в Коммерческом училище во Владивостоке, где сблизился с большевиками. В 1919 году вступил в Сучанский партизанский отряд, прошел путь от рядового до комиссара бригады, был дважды ранен (под Спасском и при подавлении Кронштадтского восстания), делегат Х съезда ВКП(б).

После окончания 2-го курса Московской горной академии, на партийной работе в Краснодаре и Ростове-на-Дону (1924-1926). В 1923 году в печати появляются его первые работы (повесть «Разлив», 1924 и др.). С 1926 года Фадеев становится профессиональным литератором, в 1927 году создает первое крупное произведение - роман «Разгром» о партизанском движении на Дальнем Востоке.

Работает на руководящих должностях в Российской ассоциации пролетарских писателей (1926-1932), в Союзе писателей СССР (с 1934). В 30-е годы выступает с докладами и статьями, пишет рассказы, киносценарии, очерки, создает большое эпическое произведение «Последний из удэге» (1929-1940, не окончен), в котором стремиться дать панораму жизни за десятилетия, прослеживая судьбы своих героев.

Во время войны работает фронтовым корреспондентом газеты «Правда» и «Совинформбюро». В 1943-1945 годах пишет роман «Молодая гвардия» о подвиге Краснодонской подпольной комсомольской организации. Подвергается критике за то, что недостаточно показал партийное руководство подпольщиками. Автор переделал роман и в 1951 году выпустил 2-ю редакцию, допустив некоторые искажения его документальной основы.

В 1946-1954 годах Фадеев был Генеральным секретарем Союза писателей СССР. Последнее свое произведение «Черная металлургия» о рабочем классе он завершить не успел. Работал над сборником своих литературно-критических выступлений («За тридцать лет»). Фадеев как руководитель Союза писателей, нес ответственность за преследования писателей при Сталине, за что подвергся жесткой критике после его смерти. Писатель покончил жизнь самоубийством.

Исторические источники:

«Литературный фронт». История политической цензуры 1932-1946 гг. Сборник документов. М., 1994.

Сочинения:

За тридцать лет. М., 1957.