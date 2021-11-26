ЕКЕЛЬЧИК ЮРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ

ЕКЕЛЬЧИК ЮРИЙ ИЗРАИЛЕВИЧ - российский кинооператор.

В 1931 году окон­чил Ки­ев­ский ки­но­ин­сти­тут и снял фильм «По­след­ний ка­таль» (режиссер Л.С. Френ­кель). Фильм «Стро­гий юно­ша» (1936, режиссер А.М. Ро­ом), в ко­то­ром Екельчик соз­дал ме­та­фо­рический об­раз иде­аль­но­го - «бе­ло­снеж­но­го» - об­ще­ст­ва с по­мо­щью изы­скан­ной пла­стической фор­мы, изо­щрён­но­го све­то­то­наль­но­го ре­ше­ния, сюр­реа­ли­стических приё­мов и тому подобного, был за­пре­щён за «фор­ма­лизм» и «от­рыв от дей­ст­ви­тель­но­сти». Опе­ра­тор­ское искусство Екельчика фор­ми­ро­ва­лось в со­труд­ни­че­ст­ве с ре­жис­сё­ра­ми А.П. Дов­жен­ко и И.А. Сав­чен­ко в ра­бо­те над филь­ма­ми «Иван» (1932, совместно с Д.П. Де­муц­ким и М.М. Гли­де­ром), «Щорс» (1939), «Бо­гдан Хмель­ниц­кий» (1941; Государственная премия СССР, 1942). В этих ра­бо­тах Екельчик про­явил се­бя мас­те­ром слож­ных изо­бра­зительных по­строе­ний, трак­то­ван­ных ро­ман­ти­че­ски при­под­ня­то и по­эти­че­ски про­ник­но­вен­но. Пла­стическое ре­ше­ние кад­ра от­ли­ча­лось жи­во­пис­но­стью, эмо­цио­наль­но­стью, тща­тель­ной раз­ра­бот­кой всех ком­по­нен­тов, бо­гат­ст­вом изо­бра­зительной сим­во­ли­ки. Осо­бым мас­тер­ст­вом и эпической ши­ро­той от­ме­че­ны мас­штаб­ные на­тур­ные съём­ки. Той же сти­ли­сти­ки Екельчик при­дер­жи­вал­ся и в филь­мах «Пар­ти­за­ны в сте­пях Ук­раи­ны» (1943), «Ста­лин­град­ская бит­ва» (1949; Государственная премия СССР, 1950), «Пер­вый эше­лон» (1956, за­вер­шён С.П. Уру­сев­ским). Де­ко­ра­тив­ность ри­сун­ка, жи­во­пис­ная све­то­тень от­ли­ча­ли ко­ме­дий­ные филь­мы «Свадь­ба» (1944, совместно с Т.Г. Ло­бо­вой), «Вес­на» (1947), «Ре­ви­зор» (1952), «Мы с ва­ми где-то встре­ча­лись» (1954). Екельчик - пер­вый отечественный ки­но­опе­ра­тор, осу­ще­ст­вив­ший экс­пе­риментальные ши­ро­ко­эк­ран­ные съём­ки.

Иллюстрации:

Ю.И. Екель­чик. Кадр из филь­ма «Щорс». 1939.