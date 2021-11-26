АЛЕКСАНДРОВ, Александр Васильевич

Композитор и дирижер, народный артист СССР (1937), генерал-майор (1943).

В 1913 закончил Московскую консерваторию , где работал с 1918. Его наставниками были Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов и А. К. Глазунов. Первый руководитель Ансамбля песни и пляски Красной армии (1928–1946). Автор патриотических («Песня о Советском Союзе»), героико-эпических («Забайкальская»), походных («Эшелонная»), шуточных, плясовых песен. На третий день после начала ВОВ представил музыку к песне «Священная война» на слова В. И. Лебедева-Кумача. В 1943 написал музыку нового Государственного гимна СССР (слова С. В. Михалкова и Г. Г. Эль-Регистана). С 2000 эта музыка является Государственным гимном РФ.

Автор статьи: Н. А. Герулайтис.