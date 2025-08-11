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План «Барбаросса» был разработан незадолго до вторжения на территорию СССР. Разведке не была известна точная дата вторжения, в то же время никакая экономика не выдержала бы постоянного дислоцирования многомиллионной армии в направлении возможного удара . Решение о мобилизации было принято на полтора месяца позже оптимального. Вторжение врага нанесло тяжёлый удар РККА – была уничтожена или брошена при отступлении ценная техника, в окружение попали сотни тысяч советских солдат. Однако чрезвычайные меры советского руководства были приняты – прежде всего мобилизация большого количества возрастов и набор ополчения. Тяжёлые бои летом—осенью 1941 года уничтожили весомую часть потенциала страны, была захвачена развитая в экономическом отношении территория, в окружении попала значительная часть приграничных соединений. Но даже оказавшись в котлах, самые организованные командиры выводили свои части из окружения. Столкнувшись с ожесточённым сопротивлением, Гитлер корректирует план "Барбаросса" и бросает силы ещё и на северное и южное направление, что вылилось в блокаду Ленинграда и окружение части советских войск под Киевом. В то же время некоторые контратаки были успешны, а героическое и зачастую умелое сопротивление советских войск сорвало график выхода к планируемой гитлеровскими генералами линии Архангельск-Астрахань. А под Москвой мир впервые увидел, что Вермахт можно бить.