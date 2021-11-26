ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Советский полководец. Родился в крестьянской семье. Во время Первой мировой войны служил в кавалерии, унтер-офицер, получил за храбрость георгиевский крест. Во время Гражданской войны Жуков сражался на стороне красных. Как кавалерийский командир участвовал в боях против войск А. Деникина , П. Врангеля , А. Колчака , в советско-польской войне, в подавлении Антоновского восстания. Окончил Рязанские кавалерийские курсы (1920). Окончил Ленинградские кавалерийские курсы усовершенствования командного состава в 1925 г., курсы высшего начальствующего состава РККА в 1929 г. В 1921 г. награжден орденом Красного знамени. В 1922-1933 гг. прошел путь от командира эскадрона до командира дивизии. В 1937-1938 гг. - от комдива до заместителя командующего Западного особого военного округа. С 5.6.1939 г. командовал 1 армейской группой советских войск в Монголии, где в боях на Халхин-Голе решительные удары советских войск привели к разгрому японцев в августе 1939 г. В 1940 г. генерал армии Жуков, командующий Киевским военным округом, руководил занятием Бессарабии. С 1941 г. – кандидат в члены ЦК ВКП(б). И. Сталин оценил таланты Жукова, и 28.2.1941 г. он был назначен начальником Генерального штаба, где руководил составлением планов военных действий в случае войны с Германией. Несмотря на провал этих планов на начальном этапе Великой Отечественной войны , Сталин ввел Жукова в состав Ставки Верховного главнокомандования, понимая, что не только начальник штаба несет ответственность за поражения в Приграничном сражении. Жуков был представителем ставки в Юго-западном фронте в боях под Дубно. 29.7.1941 г. Жуков был назначен командующим Резервным фронтом. 30.8.-8.9.1941 г. провел Ельнинскую операцию. Впервые советские войска смогли отбросить противника и закрепиться на освобожденной территории. 11 сентября – 8 октября Жуков командовал войсками Ленинградского фронта, наступление противника удалось остановить. С 10 октября 1941 г. командовал войсками Западного фронта. Один из организаторов контрнаступления в Московской битве 1941-1942 гг. В августе 1942 - июне 1945 гг. — первый заместитель Наркома обороны и заместитель Верховного главнокомандующего. В 1942 г. выполнял поручения ставки и координировал действия войск на различных направлениях, командовал наступлением на Ржев. 18.1.1943 г. Жуков стал маршалом Советского Союза. Участвовал в разработке планов действий советских войск и командовании войсками в Сталинградской битве , Курской битве , операции «Багрантион» и других операциях вплоть до взятия Берлина. Командовал войсками 1 Украинского (в марте-мае 1944 г.) и 1 Белорусского (с ноября 1944 г.) фронтов. 9 мая 1945 г. подписал Акт о капитуляции Германии. Командовал группой советских войск в Германии и руководил Советской военной администрацией до 1946 г. Жуков принимал парад Победы 24 июня 1945 г.

В марте 1946 г. Жуков стал командующим сухопутными войсками и был заместителем Министра вооруженных сил. Но в июне 1946 г. он был отправлен командовать военными округами (Одесским и с 1948 г. Уральским). После смерти Сталина Жуков был назначен первым заместителем министра обороны, а в феврале 1955 г. — министром. Четырежды Герой Советского Союза. Руководил военным подавлением Венгерской революции 1956 г. Член ЦК КПСС в 1953-1957 гг. и кандидат в члены президиума ЦК КПСС в 1956-1957 гг. Участвовал во внутрипартийной борьбе. Поддержал противников Л. Берия , выступил против «Антипартийной группы» 1957 г. Опасаясь сильного и властного военачальника, Хрущев внезапно обрушился на него с критикой, 29 октября 1957 г. на Пленуме ЦК Жуков был обвинен в линии на ликвидацию руководства вооруженными силами со стороны партии и снят со всех постов, а в 1958 г. уволен в отставку. Остаток жизни Жуков прожил на пенсии, написав обширные мемуары “Воспоминания и размышления”.

Сочинения:

Воспоминания и размышления. М., 2002.

Автор статьи: Шубин А.В.