ВОЕННАЯ КОНТРРАЗВЕДКА СССР На чтение: 1 минута

Деятельность специальных органов по пресечению разведывательной деятельности соответствующих органов других государств. В предвоенные годы контрразведывательные функции в Вооруженных Силах СССР были возложены на особые отделы (ОО) Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР.

8 февраля 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР они были переданы в ведение Наркомата обороны и Наркомата ВМФ СССР. Однако в июле 1941 г., в связи с тяжелой обстановкой на фронте и незавершенностью реформы, особые отделы вновь были подчинены органам госбезопасности СССР. Лишь после стабилизации положения на фронтах 14 апреля 1943 г., по решению ЦК ВКП(б), СНК СССР и ГКО, органы военной контрразведки были выведены из подчинения Наркомата Государственной безопасности (НКГБ) и переданы в состав Наркомата обороны и Наркомата ВМФ СССР. Управление особых отделов НКГБ ликвидировалось: в составе Наркомата обороны (НКО) создавалось Главное Управление контрразведки «СМЕРШ» (ГУКР «СМЕРШ» — «Смерть шпионам»), а в Наркомате ВМФ — Управление контрразведки «СМЕРШ». С именем «СМЕРШ» связаны контроль за настроением советских офицеров и солдат и преследования за нежелательные «действия» и даже «разговоры». Именно эта, связанная с идеологическим контролем, сторона деятельности «СМЕРШ» создавала ей недобрую славу. В ходе Великой Отечественной войны военные контрразведчики боролись с вражеской агентурой в воинских частях, вели активный розыск разведывательно-диверсионных групп противника в районах боевых действий и в местах нахождения военных объектов, обеспечивали контрразведывательную работу в партизанских отрядах и в тылу вражеских войск, выявляли разведшколы противника и агентов, готовившихся к переброске на советскую территорию. В военной контрразведке был создан самостоятельный отдел, занимавшийся заброской агентуры и диверсионных групп в тыл противника. В 1943 г., по решению Ставки ВГК, в «СМЕРШ» было передано руководство радиоиграми с разведслужбами противника (кроме игр «Монастырь» и «Послушники», которые остались в ведении 4-го управления НКВД — НКГБ). Военные контрразведчики внесли достойный вклад в победу над фашистской Германией.

Исторические источники:

Секреты Гитлера на столе у Сталина. М., 1995.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015