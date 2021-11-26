ТЮЛЕНЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

Советский военачальник, генерал армии (1940), Герой Советского Союза (21.02.1978).

Образование и карьера в 1908 – 1930 гг.

И.В. Тюленев родился в семье крестьянина. С 1908 г., с детских лет трудился кочегаром. В 1913 г. был призван матросом на флот, однако спустя некоторое время оказался в кавалерии. В годы Первой мировой войны участвовал в сражениях, был вахмистром. За свои подвиги удостоился четырех Георгиевских крестов.

В 1917 г. И.В. Тюленев окончил школу прапорщиков. В чине прапорщика он закончил службу в старой армии. В феврале 1918 г. вступил в Красную армию. Избран членом эскадронного и полкового комитетов. Вскоре пополнил ряды РКП(б).

С августа 1919 г. занимал должность помощника начальника штаба конного корпуса С.М. Буденного, позднее – начальника разведки 1-й Конной армии. В марте 1920 И.В. Тюленев назначен командиром 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии.

Принял участие в подавления Кронштадтского восстания 1921 г. В это время он командовал полком и отрядом петроградских рабочих. Во время подавлении крестьянского восстания в Тамбовской губернии Иван Владимирович был уже командиром бригады и председателем 3-й районной политической комиссии.

В 1920-е гг. И.В. Тюленев неоднократно повышал свой образовательный уровень. В 1922 г. он поступил в Военную академию РККА, в 1929 г. окончил курсы усовершенствования высшего начсостава, в 1930 г. – курсы партийно-политической подготовки командиров-единоначальников при Военно-политической академии.

После Гражданской войны И.В. Тюленев возглавил кавалерийскую бригаду, затем дивизию, позднее перешел на должность инспектора кавалерии Северо-Кавказского военного округа.

В 1930-е гг. начинается новый виток военной карьеры. С 1936 г. И.В. Тюленев стал заместителем инспектора кавалерии РККА, с февраля 1938 г. - командующим войсками Закавказского, а с августа 1940 г. – Московского военного округа. В 1939 г. ему была передана 12-я армия, с которой он совершил поход в Западную Украину.

В 1941 г. Иван Владимирович зачислен в кандидаты в члены ЦК ВКП(б), пробыв в этом качестве до 1952 г.

На фронтах и в тылу

Во время Великой Отечественной войны И.В. Тюленев руководил рядом соединений. В июне – августе 1941 г. назначен командующим Южным фронтом, в ноябре того же года возглавил 28-ю резервную армию, в марте 1942 г. – войска Закавказского военного округа; в период с мая 1942 по июнь 1945 гг. командовал Закавказским фронтом. Именно под командованием И.В. Тюленева войска Закавказского фронта во второй половине 1942 г. остановили противника на р. Терек и в предгорьях Кавказа, а в январе 1943 г. освободили часть Кубани.

После окончания Великой Отечественной войны И.В. Тюленев два года (1945 – 1946) командовал войсками Харьковского военного округа. С июля 1946 г. началась его карьера в центральном аппарате Министерства обороны. В 1946 – 1950 гг. Иван Владимирович исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР. С мая 1958 г. трудился в группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.