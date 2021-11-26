ТИМОШЕНКО Семён Константинович

Советский военачальник и государственный деятель. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза (1940, 1965).

Родился в селе Фурманка Аккерманского уезда Бессарабской губернии (ныне Фурмановка Одесской области) в крестьянской семье. Получил начальное образование в церковно-приходской школе, затем батрачил. В 1915 г. был призван в армию. Участник 1-й мировой войны; окончил пулеметную школу, получил звание вахмистра. Сражался храбро, получил три Георгиевских креста. В РККА с 1918 г., с 1919 г.— член РКП(б). Активный участник Гражданской войны; командовал кавалерийскими частями: полком, бригадой, дивизией, в т. ч. в составе 1-й Конной армии. За Гражданскую войну награжден двумя орденами Красного Знамени (1920, 1921 гг.) и Почетным революционным оружием (1920 г.). Военное образование получил на Высших академических курсах (1922 и 1927 гг.) и курсах командиров-единоначальников при Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева (1930 г.). С сер. 1920-х по кон. 1930-х гг. занимал следующие командные должности: командир кавалерийского корпуса, заместитель командующего войсками Белорусского, Киевского, командующий войсками Северо-Кавказского, Харьковского, Киевского Особого военных округов. В сентябре 1939 г. командовал войсками Украинского фронта в ходе похода в Западную Украину. В советско-финской войне 19391940 гг. с 7 января 1940 г. командовал войсками Северо-Западного фронта, которым удалось прорвать «линию Маннергейма» и победоносно завершить войну. В 1940 г. удостоен звания Героя Советского Союза, в том же году стал Маршалом Советского Союза. 7 мая 1940 г. заменил К. Е. Ворошилова на посту наркома обороны СССР. Прилагал усилия для перевооружения РККА, формирования механизированных корпусов, укрепления границ, подготовки новых армейских кадров и разработки военно-стратегических планов, но далеко не все меры удалось осуществить из-за короткого отрезка времени, отпущенного ему историей на посту наркома. Несет свою долю ответственности за запоздалое приведение войск западных округов в ночь с 21 на 22 июня 1941 г. в состояние полной боевой готовности. 23 июня 1941 г. С. К. Тимошенко был назначен председателем Ставки Главного Командования. Оставался в этой должности до 10 июля 1941г., когда Ставку возглавил И. В. Сталин. 8 августа 1941 г. Ставка была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования, и С. К. Тимошенко до конца войны оставался ее членом. В июле 1941 г. был назначен главнокомандующим войсками Западного направления, одновременно был командующим Западным фронтом (июль-сентябрь 1941 г.). Под его непосредственным руководством войска Западного фронта, несмотря на отступление, сумели на 2 месяца задержать противника под Смоленском. С сентября 1941 г. по июль 1942 г. Тимошенко возглавлял войска Юго-Западного направления, а с сентября по декабрь 1941 г. и с апреля по июль 1942 г. одновременно был командующим Юго-Западным фронтом. Под его командованием войска фронта 17 ноября-2 декабря 1941 г. провели Ростовскую наступательную операцию, освободили город Ростов-на-Дону, предотвратили прорыв противника на Кавказ и сковали силы группы армий «Юг». Это затруднило немецкому командованию свободно маневрировать резервами и, в известной мере, благоприятствовало обороне столицы и переходу Красной Армии в контрнаступление под Москвой. Правое крыло Юго-Западного фронта приняло непосредственное участие в разгроме немцев под Москвой. В мае 1942 г. по предложению С. К. Тимошенко и члена военного совета Н. С. Хрущева Ставка санкционировала наступление войск Юго-Западного направления с целью разгрома харьковской группировки противника. Но неправильная оценка советским командованием обстановки на южном крыле советско-германского фронта, невнимание к донесениям разведки о намерениях противника начать именно здесь основное наступление весной-летом 1942 г., ошибки в управлении войсками и слабое взаимодействие между фронтами привели к тяжелому поражению. Основные силы ЮгоЗападного фронта оказались в окружении и понесли огромные потери (см. Харьковское сражение 1942 г.). Это поражение сказалось на всей кампании лета-осени 1942 г., когда немецко-фашистским войскам вновь удалось захватить стратегическую инициативу и прорваться к Сталинграду и на Северный Кавказ. Командование Юго-Западного направления было упразднено, а С. К. Тимошенко в июле 1942 г. был назначен командующим Сталинградским фронтом. В октябре 1942 г. Тимошенко был переведен командующим Северо-За-падным фронтом, где он находился до марта 1943 г. Под его командованием войска фронта ликвидировали Демянский плацдарм противника. С марта 1943 г. и до конца войны С. К. Тимошенко исполнял обязанности представителя Ставки ВГК на Ленинградском и Волховском фронтах (март-июнь 1943 г.), на Северо-Кавказском фронте и Черноморском флоте (июнь-ноябрь 1943 г.), 2-м и 3-м Прибалтийских фронтах (февраль-июнь 1944 г.), 2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах (август 1944май 1945 гг.). За участие в разработке и осуществлении крупных наступательных стратегических операций награжден орденом «Победа» (октябрь 1944 г.). После войны командовал войсками трех военных округов. С 1960 г.— в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. В 1962 г. возглавил Советский комитет ветеранов войны. В 1965 г. вторично удостоен звания Героя Советского Союза.