СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ГЕРМАНИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Категория военнослужащих армии Советского Союза, добровольно или насильственно попавших в плен гитлеровской армии или войск союзников Германии во время Великой Отечественной войны.

В отличие от СССР, где делами военнопленных занимался Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), судьба советских военнопленных находилась в ведении германских вооруженных сил. Еще до нападения фашистской Германии на СССР, 16 июня 1941 г. политическим и военным руководством Третьего рейха был подготовлен документ, регламентирующий содержание советских военнопленных и обращение с ними. В нем, в частности, приказывалось использовать военнопленных на работах по потребности войск (по конвенциям о военнопленных это запрещалось), труд военнопленных не оплачивать; при этом подчеркивалась недопустимость проявления гуманности и сострадания к попавшему в плен противнику. Подавать сведения в центральное бюро по учету военнопленных было необязательно. В структуру лагерей для военнопленных входили дивизионные и армейские сборные пункты, лагеря фронтового уровня (фронтшталаги), транзитные или пересыльные лагеря (дулаги) и, наконец, стационарные лагеря (шталаги — для рядового и унтер-офицерского состава и офлаги — для офицеров). Существовали также отдельные лагеря для пленных летчиков и моряков. Особняком стояли концентрационные лагеря, которые находились в подчинении СС. Сюда направлялись военнопленные, по мнению контрразведки, представляющие опасность для немецкого государства. Ситуация первых месяцев Великой Отечественной войны, когда немецкие войска, быстро продвигаясь в глубь страны, окружали крупные соединения Красной Армии, стала причиной пленения большого количества советских военнослужащих. По немецким данным, после трех недель войны в плен попало 360 тыс. солдат и офицеров, а на конец 1941 г. их насчитывалось уже ок. 3 млн 350 тыс. человек. Из союзников Германии на Восточном фронте только Финляндия и Румыния содержали на своей территории лагеря для военнопленных из Советского Союза. В них находилось в общей сложности до 100 тыс. человек. Вместе с тем следует отметить, что в число военнопленных зачастую заносились и лица, строго говоря, не подпадавшие под определение военнопленного: мужчины призывного возраста, по каким-либо причинам не попавшие в армию; сотрудники партийных и советских органов; лица, мобилизованные на различные работы; беженцы, попавшие в плен вместе с выходящими из окружения войсками, и т. д. Скорбный путь военнопленных начинался на сборных пунктах и в лагерях фронтовой зоны, откуда они, часто за многие километры, перегонялись в пересыльные лагеря. Эти лагеря (дулаги) представляли собой в большинстве случаев открытое пространство, огороженное колючей проволокой, без какого-либо укрытия от непогоды. В результате большой скученности, отсутствия регулярного питания и медицинской помощи смертность в дулагах была очень высокой. Кроме того, специальные лагерные команды производили фильтрацию военнопленных (по национальности, принадлежности к командному и политическому составу, физическому состоянию, степени лояльности и т. д.). Как правило, неблагонадежные лица, политработники и евреи выявлялись и уничтожались на ранних стадиях и дальше пересыльных лагерей не проходили. Содержание военнопленных из СССР, их питание, медицинское обслуживание и трудовое использование в немецких лагерях было поставлено таким образом, что в их выживании никто не был заинтересован. В результате с начала войны до февраля 1942 г. погибло ок. 2 млн советских военнопленных. Судьбы этих людей, в основном, остались неизвестными, т. к. только 2 июля 1942 г. было дано указание представлять донесения о военнопленных в центральное бюро по учету и создавать картотеку на военнопленных, и то только в стационарных лагерях на территории рейха. Немецкое руководство вынуждено было пойти на этот шаг, т. к. советское правительство заявило о готовности сообщить через Красный Крест имена немецких военнопленных. В то же время факты массовой гибели военнопленных на сборных пунктах и в пересыльных лагерях продолжали скрываться. Чрезвычайно тяжелое существование толкало часть военнопленных на вступление в различные национальные формирования и вспомогательные силы вермахта. Значение их, с военной точки зрения, было невелико, заметного влияния на ход войны они не оказали. Главной целью большинства пленных, сделавших подобный шаг, было отнюдь не желание сражаться на стороне Германии, а лишь элементарное стремление вырваться из нечеловеческих условий лагерного быта. Известны случаи, когда не только отдельные военнослужащие, но и крупные подразделения, состоящие из бывших военнопленных, уничтожив своих немецких командиров, разбегались или уходили к партизанам. В самих лагерях военнопленных были организованы и действовали подпольные группы сопротивления. При тотальном терроре они, рискуя своей жизнью, распространяли сведения о положении на фронте, скрывали от гестапо командиров и политработников, проводили акты саботажа, собирали оружие для вооруженного восстания, устраивали побеги военнопленных. В рядах Сопротивления на территориях Польши, Югославии, Франции, Чехословакии, Италии и других стран сражалось более 40 тыс. бывших советских военнопленных. В нач. 1942 г. германское руководство из-за недостатка трудовых ресурсов пришло к решению использовать советских военнопленных в качестве рабочей силы в экономике Германии. При этом категорически приказывалось использовать их совершенно изолированно от военнопленных других стран и только там, где без них невозможно обойтись. Предприятия, на которых работали военнопленные (преимущественно на тяжелых и вредных работах), за их труд должны были перечислять военному ведомству определенные денежные средства. Для самих же военнопленных изнурительный труд оставался бесплатным. Таким образом, к маю 1944 г. в различных отраслях германской экономики работало 724 тыс. человек и еще 151 тыс. в прифронтовой и опера-тивной зонах войск. Всего за годы войны через немецкие лагеря прошло, по разным оценкам, от 5,2 до 5,7 млн советских военнопленных. Из этого числа погибло от 3,3 до 3,9 млн человек, что составляет более 60% от общего числа находившихся в плену. В то же время из военнопленных западных стран в германском плену умерло ок. 4%. В приговоре Нюрнбергского процесса жестокое обращение с советскими военнопленными было квалифицировано как преступление против человечности. Из своей оккупационной зоны западные союзники передали СССР 2,3 млн советских граждан, среди которых 960 тыс. являлись бывшими военнопленными. Всего в годы войны и в послевоенное время было освобождено и прошло проверку ок. 1 млн 836 тыс. бывших советских узников немецких лагерей (см. Репатриация). Большинство из них были вновь призваны в Красную Армию, значительная часть попала в специальные рабочие батальоны. Однако ок. 280 тыс. бывших военно-пленных были арестованы советскими властями по обвинению в сотрудничестве с противником и предательстве. Вместе с явными изменниками были осуждены или получили поражение в правах и люди, не запятнавшие свои руки кровью, но работавшие в плену из-за страха расстрела или голодной смерти. Это была трагедия многих десятков тысяч человек, которые, пройдя ужас нацистских лагерей, оказались узниками ГУЛАГа. Необоснованные репрессии против бывших советских военнослужащих были осуждены после 1956 г., и люди, подвергшиеся им, были реабилитированы.

Исторические источники:

Нюрнбергский процесс: Сб. матер.: В 8 т. М.,1987-99.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015