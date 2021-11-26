РАКУТИН Константин Иванович

Советский военачальник, генерал-майор (1940), Герой Советского Союза (1990).

Родился в селе Новинки Муромского района Владимирской области. В Красной Армии с 1919 г. Обучался воинской специальности на Тамбовских пехотных курсах (1920 г.). Участвовал в боях с белополяками, белогвардейцами на Дальнем Востоке. Окончил Высшую пограничную школу ОГПУ (1934 г.), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1934 г.). Кадровый пограничник, один из самых молодых генералов Красной Армии. Во время советско-финской войны — помощник командующего 15-й армией по охране и обороне тыла. Возглавлял штаб пограничных войск НКВД Ленинградского округа. В 1940 г. назначен начальником пограничных войск НКВД Прибалтийского округа. После начала Великой Отечественной войны, 26 июня 1941 г. назначен начальником войск по охране тыла Северо-Западного фронта. С 1 по 15 июля 1941 г. командовал войсками 31-й армии. С 15 июля назначен командующим 24-й армией Резервного фронта. Непосредственно руководил взятием Ельни. Ельнинский выступ был для немцев важным узлом дорог, плацдармом для будущего наступления на Москву. Его ликвидация в сентябре 1941 г. была первой нашей успешной наступательной операцией, имевшей тогда принципиальное значение. За освобождение Ельни приказом наркома обороны от 18 сентября 1941 г. четыре стрелковые дивизии — 100-я, 127-я, 153-я и 161-я — первыми в Красной Армии были удостоены звания гвардейских с переименованием их соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. 2 октября 1941 г. главные силы группы армий «Центр» перешли в генеральное наступление на Москву. 24-я армия, имея к этому времени в своих рядах в основном дивизии народного ополчения Москвы, приняла на себя один из главных ударов. Воины-ополченцы во главе с командармом К. И. Ракутиным мужественно сражались с превосходящими силами врага под Ельней, Дорогобужем и Вязьмой. Многие из них остались безымянными лежать на полях сражений. В их числе оказался и отважный командарм. Обстоятельства и место гибели К. И. Ракутина в мае 1996 г. установил Историко-архивный поисковый центр «Судьба». Ракутин погиб 7 октября 1941 г. при прорыве из окружения в районе деревни Гаврюково Дорогобужского района Смоленской области. 6 декабря 1996 г. останки командарма были с воинскими почестями перезахоронены на воинском мемориальном кладбище «Снегири» в Истринском районе Московской области.