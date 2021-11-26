ПИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
ПИНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - наименование формирований советского ВМФ, предназначавшихся для действий в бассейнах рек Березина, Припять и Днепр.
Создана в феврале 1916 года для несения сторожевой и разведывательной службы, минирования рек и охраны железнодорожных мостов. Имела в своём составе 47 катеров, роту гребных судов, 4 орудийных понтона и буксирный пароход. В ноябре 1916 года расформирована, катера флотилии по железной дороге отправлены на Дунай.
Создана в июне 1940 года из кораблей и частей расформированной Днепровской военной флотилии. Главная база - Пинск, тыловая база - Киев.
В состав флотилии входили: 27 кораблей, авиационная эскадрилья, зенитный артиллерийский дивизион и рота морской пехоты.
В начале Великой Отечественной войны флотилия пополнилась 18 кораблями и катерами. Действовала на стыке Западного и Юго-Западного фронтов.
К 11 июля 1941 года основные силы флотилии были сведены в 3 отряда: Березинский, Припятский (оба находились в оперативном подчинении командованию Зап. фронта); Днепровский (подчинялся командованию Юго-Западного фронта). Березинский отряд взаимодействовал с 21-й армией, Припятский - с частями 4-й и 5-й армий, Днепровский - с частями 26-й и 38-й армий. В августе 1941 года сформированы Киевский и Черниговский отряды.
Боевые действия кораблей Пинской военной флотилии способствовали длительному удержанию переправ через Днепр и созданию обороны советскими войсками на его левом берегу. В августе - сентябре 1941 года Пинская военная флотилия участвовала в обороне Киева (смотрите «Киевская операция 1941 года»). До конца выполнив задачу, моряки взорвали свои корабли и сражались в составе окружённой группировки советских войск.
Расформирована 6 ноября 1941 года.
Командующий в 1940-1941 годов - контр-адмирал Д.Д. Рогачёв.