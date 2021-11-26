ОСТЛАНД

ОСТЛАНД (нем. Reichskommissariat Ostland) - имперский комиссариат Остланд, административно-территориальное образование, созданное германскими властями на оккупированной территории СССР.

Включал Латвию , Литву , Эстонию и западные районы Белоруссии. Административный центр - город Каунас (до сентября 1941 года), затем город Рига. «Остланд» был создан по распоряжению А. Гитлера в июле 1941 года, его границы окончательно определены в декабре 1941 года. Находился под управлением Имперского министерства по делам оккупированных восточных областей (руководитель - А. Розенберг) и военных инстанций (группенфюрер СС В. Бремер), возглавлялся германскими имперскими комиссарами (Г. Лозе, июль 1941 - сентябрь 1944 годов; Э. Кох, сентябрь 1944 - весна 1945 годов).

«Остланд» делился на 4 генеральных округа (Латвия, Литва, Эстония, Белорутения), во главе которых стояли германские генеральные комиссары. В соответствии с Генеральным планом «Ост» рассматривался в качестве территории, являющейся частью «нового жизненного пространства» германской нации и потому подлежащей полному онемечиванию. На территории «Остланда» было уничтожено практически всё еврейское население, в многочисленных лагерях осуществлялось планомерное уничтожение советских военнопленных. Германские оккупационные власти, опираясь в своей деятельности на местных коллаборационистов, создали подконтрольные местные национальные администрации (руководители: в Латвии - генерал О. Данкерс, в Литве - генерал П. Кубилюнас, в Эстонии - Х. Мяэ, в Белоруссии - Р. Островский), вспомогательные полицейские силы, а впоследствии также войсковые части (входили в состав войск СС), принимавшие активное участие в боях на советско-германском фронте. В условиях наступления Красной Армии к весне 1945 года Имперский комиссариат Остланд прекратил существование.

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