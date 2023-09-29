Оде́сская оборо́на 1941

Оде́сская оборо́на 1941 — оборонительная операция вой­ск Отдельной Приморской (с 19 августа Приморской) армии (генерал-­лейтенант Г. П. Софронов, с 5 октября генерал-­майор И. Е. Петров), сил и средств Одесской военно-­морской базы (контр-­адмирал Г. В. Жуков) и Черноморского флота (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский), проведенная 5 августа — 16 октября во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 с целью удержать город в своих руках. О. о. стала одним из ярких примеров стойкости и героизма советских вой­ск, хорошо отлаженного взаимодействия сухопутных вой­ск с силами флота. На подступах к городу была создана глубокоэшелонированная система инженерных сооружений. Защитники города более чем на 2 месяца сковали у стен Одессы румынскую 4‑ю армию (генерал-­лейтенант Н. Чуперкэ, с 10 сентября генерал-­лейтенант И. Якобичи) и нанесли ей тяжелый урон: было выведено из строя свыше 160 тыс. вражеских солдат и офицеров, около 200 самолетов, до 100 танков. 30 сентября Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение перебросить вой­ска, защищавшие Одессу, для обороны Крымского п-ова. В период с 1 по 16 октября Черноморским флотом почти без потерь были вывезены все вой­ска (около 86 тыс. человек), 15 тыс. гражданского населения, 19 танков и бронемашин, около 500 орудий, более 1 тыс. автомашин, большое количество других грузов. Только к вечеру 16 октября передовые части противника ворвались в Одессу. В городе начало действовать подполье, в области были сформированы партизанские отряды. Потери советских вой­ск: безвозвратные — 16 578 человек (48 % от первоначального числа защитников), санитарные — 24 690 человек.

Ист .: Крылов Н. И. Не померкнет никогда. М., 1969; Дорохов А. П. Морские лётчики в обороне Одессы. Одесса, 1982; Кулаков Н. М. Доверено флоту. М., 1985; Деревянко К. И. На трудных дорогах вой­ны. Подвиг Одессы. М., 2014.

Лит .: Киселев И. В. Взаимодействие Красной Армии и Черноморского флота в ходе боевых операций в период Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 гг. Диссертация канд. ист. наук. Майкоп, 2009; Савченко В. А., Филиппенко А. А. Оборона Одессы: 73 дня героической обороны города. М., 2011; Юновидов А. С. Оборона Одессы. 1941. Первая битва за Черное море. М., 2011. С. Е. Лазарев.