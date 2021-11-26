МОГИЛЁВСКАЯ ОБОРОНА

Оборонительные действия частей 61-го стрелкового корпуса, 13-й армии и отступавших частей 1-го формирования Западного фронта вместе с формированиями народных ополченцев накануне и в ходе Смоленского сражения.

1 июля в штабе Западного фронта состоялось совещание, на котором с участием 1-го секретаря ЦК КП(б)Б члена военного совета Западного фронта П. К. Пономаренко и представителей Ставки Главного командования маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова и Б. М. Шапошникова утвердили план обороны города. Командир 61-го корпуса Ф. А. Бакунин был назначен начальником обороны могилевского плацдарма. Оборонительные работы вокруг города велись с 26 июня в течение двух недель силами городского населения и жителей окрестных деревень. В них принимали участие от 10 до 35 тыс. человек. Вокруг Могилева была создана линия укреплений протяженностью более 25 км, в том числе вырыты противотанковый ров, окопы и траншеи, построены блиндажи, доты и эскарпы, созданы минные противопехотные и противотанковые поля. Оборонительные сооружения создавались на улицах, перекрестках и площадях города. Въезды в город баррикадировались, в нижних этажах домов устанавливались артиллерийские позиции, на вторых и третьих бойницы, на крышах пулеметные площадки. На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях были сформированы отряды народного ополчения. В них вступило более 10 тыс. человек. Особенно быстро были созданы и активно действовали отряды ополченцев шелковой фабрики, авторемонтного, труболитейного, кожевенного и кирпичного заводов, железнодорожного узла и пединститута. На Могилев вели наступление пехотные, танковые и кавалерийские части группы армий «Центр», в том числе: передовые части дивизии СС «Германия» и 1-й кавалерийской дивизии, танковые подразделения 3-й танковой дивизии и пехотные дивизии VII пехотного корпуса 2-й полевой армии группы армий «Центр». Противнику ставилась задача сходу взять Могилев и в течение дня форсировать Днепр с целью дальнейшего развития наступления на Смоленском направлении. По характеру боевых действий, содержанию выполнявшихся задач и результатам ведения обороны на могилевском плацдарме оборона Могилева делится на три этапа. Первый, продолжавшийся первую декаду июля, включал в себя бои на дальних подступах к Могилеву, в междуречье Днепра, в так называемой полосе обеспечения обороны стратегического рубежа. Бои вели отступающие на могилевском направлении войска Красной Армии, а также разведывательные и заградительные передовые части резервных соединений Западного фронта, или так называемого 2-го формирования. Несмотря на нехватку времени, стратегическая оборона на Днепре была организована и начала давать конкретные результаты. В этот период была создана круговая оборона города с учетом предположений о его возможном обходе противником. Второй этап, с 10 по 15 июля, включал упорные бои в основной полосе могилевского плацдарма, применение многочисленных контратак для уничтожения прорвавшихся групп противника на флангах 61-го корпуса. Бессмертной славой покрыли себя воины 388-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии и могилевское ополчение. Даже в рапортах командиров немецких танковых рот отмечается упорство, с которым красноармейцы и их командиры из 388-го стрелкового, 340-го легкого артиллерийского (командир полковник И. С. Мазалов) полков и батальон народного ополчения (комиссар П. Е. Терентьев) вели боевые действия в течение 14 часов на Буйницком поле и прилегающей к нему местности. Противник потерял в ходе боев 39 боевых единиц техники (почти 2/3 от всех боевых потерь, понесенных 6-м танковым полком за первые 4 недели боев на территории Белоруссии). Второй этап закончился окружением советских войск. Командование приняло решение до последнего защищать оборонительные рубежи перед Могилевом. Третий этап, продолжавшийся с 16 до 26 июля, — бои в окруженном Могилеве. В это время с особой силой проявились самоотверженность и героизм защитников могилевского плацдарма. Они с первых часов боевых действий существенно нарушили немецкие планы, сразу же остановив, а потом и на целую неделю задержав на днепровском рубеже значительные немецкие силы, так необходимые тогда для развертывания немецкого наступления на Смоленск и Москву. Немцы понесли существенный урон в живой силе и технике и были вынуждены кинуть сюда дополнительные войска. 22 июля к уже наступавшим на Могилев двум пехотным дивизиям VII немецкого армейского пехотного корпуса в полном составе была присоединена 78-я пехотная дивизия XII немецкого корпуса, оперативной задачей для которой являлся штурм города с юга в направлении Лупалово. А 23 июля немецкое командование 2-й полевой армии пошло даже на использование стратегических резервов ввело в сражение свежие силы 15-й пехотной дивизии. Именно эта дивизия осуществляла окончательный захват Могилева и ликвидацию сопротивления его защитников. Известия из донесений о ходе боевых действий на отдельных участках обороны Могилева говорят о высокой степени готовности к обороне защитников города, в первую очередь частей Красной Армии. На линии наступления противник столкнулся с эффективно действующей обороной, с «искусно» и «мастерски оборудованными» оборонительными позициями, сразу же почувствовал на себе крепость оружия и силу духа защитников «неприступного бастиона Гай». Из вечернего донесения от 21 июля 1941 г. VII немецкого армейского пехотного корпуса командованию 2-й полевой армии вытекает, что 7-я и 23-я пехотные дивизии в течение двух дней постоянно ведут «очень упорные бои». На второй день неутихающих боев корпусное командование оставляет следующую запись: «сопротивление перед этими дивизиями настолько сильное и упорное, что возникает сомнение в возможности самостоятельного разгрома врага и занятия плацдарма». В ходе штурма оборонительного плацдарма немцами «была неожиданно обнаружена хорошо оборудованная система оборонительных позиций», которые завершались многими и удачно поставленными минными полями. На всех ее рубежах под Могилевом немецкие пехотные полки встретили плотное огневое сопротивление: на каждом участке обороны велись жестокие бои, использовалась разнообразная тактика, даже будучи окруженными, защитники города и не думали сдаваться. Врагу не удалось заставить молчать советскую артиллерию, она всюду встречала противника своим поражающим огнем. В немецких документах участников этого штурма обращено внимание на искусство возведенных советской стороной полевых позиций и мастерство обороны: советские воины умело и упорно защищаются, ведя огонь из хорошо укрепленных и главным образом замаскированных позиций. На третий день штурма оперативным отделом командира 23-й дивизии сделана запись в дневнике боевых действий: «Ведение обороны следует характеризовать как отличное». Немецкие документы свидетельствуют: «Плацдарм Могилев брался VII корпусом в течение недели с неожиданно жестокими боями. Этот штурм представляет собой полностью завершенную операцию, поэтому является редкой картиной отдельной битвы армейского корпуса... Русский держится до последнего. Он совсем не восприимчив к боевым действиям на его флангах и в тылу. Нужно было с боем брать каждую стрелковую ячейку, каждую противотанковую и пулеметную позицию, каждый дом». В высшей степени характерным является то, что в документах противника могилевский плацдарм называется «крепость Могилев», а бои за город «могилевской битвой». Четыре немецкие дивизии (7-я, 15-я, 23-я и 78-я) потеряли под Могилевом 3765 офицеров, унтерофицеров и рядовых (убитыми — 727, ранеными — 2867 и пропавшими без вести — 171), в том числе 176 офицеров (убитыми — 52, ранеными — 121 и пропавшими без вести — 3). Оборона Могилева — одна из ярких страниц летней оборонительной операции Красной Армии на белорусской территории в начале Великой Отечественной войны.

Исторические источники:

Еременко А.И. В начале войны. М., 1965.

Автор статьи: Новиков С. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015