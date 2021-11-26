КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 1941‒1942

Керченско-Феодосийская десантная операция 1941—1942 — операция войск Закавказского, с 30 декабря 1941 Кавказского фронта (командующий генерал-лейтенант Д. Т. Козлов), сил Черноморского флота (командующий вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) и Азовской военной флотилии (командующий контр-адмирал С. Г. Горшков) в Великой Отечественной войне, проведенная 25 декабря 1941 — 2 января 1942 с целью овладеть Керченским п-овом, отвлечь силы противника от Севастополя и создать условия для освобождения Крыма.

Привлеченные к операции советские войска насчитывали 62 тыс. человек, 454 орудия и миномета, 43 танка, свыше 660 самолетов, свыше 250 кораблей и судов. Керченский п-ов обороняли соединения и части немецких и румынских войск, в том числе часть войск 11-й армии (командующий генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн), всего около 25 тыс. человек, 180 орудий и минометов, 118 танков, 100 самолетов. Главные силы германской 11-й армии вели бои за овладение Севастополем. Операция была осуществлена в период развертывания контрнаступления Красной армии под Москвой, Ростовом-на-Дону и Тихвином. Главный удар наносила 44-я армия (командующий генерал-майор А. Н. Первушин), которая должна была основными силами высадиться в районе Феодосии, освободить город и оборонять его до уничтожения керченской группировки противника. С началом десантной операции предполагался переход Приморской армии в наступление на Симферополь. Вспомогательный удар наносили части 51-й армии, высаживавшиеся в нескольких местах Керченского п-ова на широком фронте. Операция началась вечером 25 декабря; советские корабли вышли в море с десантными войсками. На рассвете 26 декабря были высажены десанты на северных и восточных берегах Керченского п-ова, невзирая на шторм. Преодолев сопротивление врага, десанты закрепились на берегу и в течение 27—28 декабря отбивали многочисленные атаки противника, стремившегося сбросить их в море. В ночь с 28 на 29 декабря были высажены новые десанты на побережье в районе Керчи. 30 декабря десантные войска заняли г. Керчь. Немецко-румынские войска под угрозой окружения начали поспешно отходить на запад. Но войска 51-й армии с опозданием начали преследование отходящего противника. В районе Феодосии ночью 29 декабря группа кораблей Черноморского флота, подойдя к берегу, обстреляла город, а отряд катеров высадил морскую пехоту, которая захватила причалы в порту. К вечеру 29 декабря советские войска полностью заняли Феодосию. 30 и 31 декабря в феодосийском порту был высажен второй эшелон отряда высадки, после чего советские войска перешли в общее наступление из района Керчи и Феодосии. Также был выброшен тактический воздушный десант. К 1 января Керченский п-ов и район Феодосии были очищены от противника. 11-я немецкая армия, понесшая большие потери на Керченском п-ове, вынуждена была прекратить второй штурм Севастополя и перебросить часть сил к Феодосии. К.-Ф. д. о. 1941—1942 стала первой совместной наступательной операцией советских сухопутных войск и сил флота на приморском направлении. На захваченном плацдарме впоследствии были развернуты войска Крымского фронта. В ходе наступления советские войска продвинулись от восточного побережья Керченского п-ова на запад на 100—110 км. Среди отличившихся кораблей десанта был крейсер «Красный Крым» (капитан 2-го ранга А. И. Зубков), впоследствии удостоенный звания гвардейского. Вместе с тем задача по окружению и разгрому керченской группировки противника выполнена не была. Потери советских войск в операции составили: безвозвратные — свыше 32,4 тыс. человек, санитарные — ок. 9,5 тыс. человек. Отступившие с Керченского п-ова немецко-румынские войска, при поддержке нескольких полков, снятых из-под Севастополя, организовали оборону на рубеже Киет — Нов. Покровка — Коктебель и 2 января остановили наступление советских войск. В результате последовавшего 15 января 1942 контрудара немецко-румынскими войсками был уничтожен штаб 44-й армии (генерал-майор А. Н. Первушин получил тяжелые ранения) и вновь захвачена Феодосия.

Лит.: Зубков А. И. Керченско-Феодосийская десантная операция. М., 1974; Первушин А. Н. Дороги, которые мы не выбирали. М., 1974; Краснознаменный Закавказский: Очерки истории Краснознаменного Закавказского военного округа / Чебыкин Н. И., Якушенко К. М., Бахши А. С. и др. Тбилиси, 1981; Горшков С. Г. На южном приморском фланге, осень 1941 г. — весна 1944 г. М., 1989; Керченско-Феодосийская десантная операция: взгляд из противоположного лагеря // Морской сборник. 1991. № 12. С. 36—42; Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. / Под общ. ред. В. И. Куроедова. 2-е изд. Т. 2: Черноморский флот. СПб., 2005; Статюк И. Керченско-Феодосийская десантная операция 1941—1942. М., 2007; Морозов М., Платонов А., Гончаров В. Десанты Великой Отечественной войны. М., 2008; Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Кампании и стратегические операции в цифрах. В 2 т. / Под ред. Морозова М. Э. М., 2010. Том 1; Ткаченко С. Н. Морские десанты в Крым. Авиационное обеспечение действий советских войск, 1941—1942. М., 2015.