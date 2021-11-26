КАЧАЛОВ Владимир Яковлевич

Советский военачальник, генерал-лейтенант (1940).

Родился в селе Городище, на территории нынешней Волгоградской области. Окончил Харьковское коммерческое училище. В 1914 г. призван в армию в чине прапорщика. Участник 1-й мировой войны. В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны. Занимал различные командные и штабные должности. Участвовал в боях за Царицын и Крым. В 1923 г. направлен в Туркестан на борьбу с басмачами. Был несколько раз ранен. После Гражданской войны командовал дивизией. Окончил курсы «Выстрел» (1928 г.), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1935 г.), в 1938-1941 гг. — командующий войсками Северо-Кавказского и Архангельского военных округов. В начале Великой Отечественной войны В. Я. Качалов — командующий 28-й армией. В ходе Смоленского сражения армия, не закончив формирования, вступила в бой с наступающим противником. 23 июля 1941 г. части армии предприняли контрудар в направлении города Починок, но противник, введя в бой резервы, прорвал фронт армии в нескольких местах. 2 августа 1941 г. немцы захватили город Рославль и вышли в тыл 28-й армии, замкнув кольцо окружения. Генерал Качалов, находившийся в командном пункте, отдал приказ штабу на прорыв на рассвете 4 августа 1941 г. В ходе боя за деревню Старинка группа прорыва и двигавшаяся за ней колонна штаба армии подверглись сильному артиллерийскому обстрелу и бомбардировке с воздуха. В критический момент боя В. Я. Качалов на танке Т-34, выдвинулся на окраину деревни для поддержки залегшей пехоты, где погиб вместе с экипажем от огня вражеской артиллерии. Поле боя осталось за противником, а свидетелей гибели командарма не оказалось. В вышедшем «по горячим следам» приказе Ставки ВГК № 270 от 16 августа 1941 г. генерал Качалов необоснованно обвинялся в трусости и добровольной сдаче в плен врагу. Военной коллегией Верховного Суда СССР он был заочно приговорен к расстрелу, а его семью арестовали. По свидетельству генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина, попавшего в плен тяжело раненным в октябре 1941 г., немцы, пытаясь склонить его к сотрудничеству предъявили ему залитые кровью личные документы Качалова, ссылаясь на то, что если погибший генерал объявлен предателем, то попавший в плен тем более будет расстрелян. Позже, при разборе трофейных документов, выяснилось, что командующий 28-й армией Качалов действительно погиб. В ноябре 1952 г. при переносе братской могилы в деревню Старинка были обнаружены и опознаны останки В. Я. Качалова. 23 декабря 1953 г. заочный приговор в отношении генерала Качалова и определение о привлечении к ответственности его семьи были отменены. В 1953 г. по решению советского правительства прах генерал-лейтенанта В. Я. Качалова был перенесен в поселок Стодолище Смоленской области, на его могиле установлен бронзовый бюст.