ХАНКО ОБОРОНА

Героическая оборона советской военно-морской базы на полуострове Ханко в Финском заливе.

Полуостров Ханко, расположенный на юге Финляндии, был сдан в аренду Советскому Союзу согласно мирному договору между СССР и Финляндией от 12 марта 1940 г. для устройства там военно-морской базы и установки береговых батарей. Это было необходимо, чтобы перекрыть артиллерийским огнем, совместно с береговыми батареями в Эстонии, Финский залив, воспрепятствовав таким образом прорыв флота вероятного противника в восточную часть Финского залива и к Ленинграду. К началу Великой Отечественной войны на Ханко находилась 8-я отдельная стрелковая бригада (2 стрелковых полка, артполк и батальон легких танков Т-26), строительные части (3 батальона и 2 роты), эскадрилья 13-го истребительного авиаполка, звено самолетов 18-й разведывательной эскадрильи ВВС КБФ и 7 сторожевых кораблей. Артиллерия располагала девятнадцатью тяжелыми орудиями калибром от 100 до 305 мм, двадцатью 45-мм пушками и тремя дивизионами 76-мм зенитных орудий. На перешейке, отделяющем полуостров от материковой Финляндии, были оборудованы оборонительные позиции. В общей сложности гарнизон Ханко насчитывал 27 030 человек. Командиром базы был генерал-лейтенант береговой службы С. И. Кабанов. Противник выделил для штурма Ханко 2 пехотные дивизии — 17-ю финскую с частями усиления и 163-ю немецкую, но последняя 27 июня была направлена в Карелию. Пехоту поддерживали 153 орудия и корабли финского флота. Даже без немецкой дивизии финские войска по численности значительно превосходили гарнизон Ханко, однако на решительный штурм полуострова они так и не решились. Зато финская артиллерия и флот начали методичный обстрел Ханко, тем более что небольшие размеры полуострова позволяли вести огонь по любому его району. К регулярным обстрелам добавлялись и частые налеты немецкой и финской авиации. Защитники Ханко вели активные оборонительные действия. Артиллерия базы вела огонь по финским частям, сторожевые корабли ставили минные заграждения. На одном из таких заграждений 18 сентября подорвался и затонул один из двух финских броненосцев береговой обороны. Ожесточенные бои развернулись и за окружавшие Ханко острова. Противоборствующие стороны неоднократно высаживали на них морские десанты, некоторые острова по несколько раз переходили из рук в руки. С 7 июля по 19 октября 1941 г. ханковцы захватили 19 островов. В небе над Ханко не затихали воздушные бои, в которых советские морские летчики продемонстрировали высокую выучку. Например, 1 ноября в воздушном бою был сбит финский ас Пааво Берг. Чтобы защитить самолеты от артиллерийских обстрелов, силами гарнизона Ханко на аэродроме были сооружены 9 ангаров. Гарнизон Ханко до августа 1941 г. притягивал к себе целую финскую дивизию, остро необходимую на других участках фронта. Однако в августе три из четырех полков 17-й финской дивизии все же были выведены из района Ханко. К тому времени все береговые батареи в Эстонии были потеряны, серьезно обострилась ситуация в районе Ленинграда. В этих условиях командование КБФ решило эвакуировать войска с полуострова. К октябрю на Ханко находились ок. 28 тыс. человек, в т. ч. гарнизоны, эвакуированные с островов Даго и Эзель (Сааремаа). Эвакуация началась 25 октября и закончилась 2 декабря 1941 г. Она проходила в сложнейших условиях, корабли подвергались налетам авиации и обстрелам артиллерии противника. Но наибольшую опасность представляли мины, выставленные в больших количествах финнами и немцами. В ходе эвакуации из 88 участвовавших кораблей погибло 25. Тем не менее с Ханко и острова Осмуссар было благополучно эвакуировано 22 822 человека.

Исторические источники:

Гангут. 1941. Л., 1974;

Кабанов С. И. На дальних подступах. М., 1971.

Автор статьи: Киселев О. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015