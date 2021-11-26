ГОРБАЧЁВ ВЕНИАМИН ЯКОВЛЕВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 24 марта (по новому стилю – 6 апреля) 1915 года в городе Боготоле. По окончании девяти классов школы заведовал избой-читальней, затем работал в заготовительных организациях. В ноябре 1932 года призван в РККА , В 1936 году окончил артиллерийскую школу в городе Томске, в 1941 году – Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на командных и штабных должностях в различных артиллерийских частях. С весны 1941 года служил помначштаба артиллерии 119-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в городе Красноярске. Здесь его застало начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

В июле 1941 года дивизия Горбачёва была переброшена в действующую армию, в район Смоленска, где и получила своё боевое крещение. В дальнейшем она обороняла Москву на Вяземском и Калининском направлениях. В январе 1942 года под городом Калинином (ныне – Тверь) был ранен, в течение четырёх месяцев проходил лечение. По выписке из госпиталя был начальником штаба дивизии, затем принял командование над 165-й отдельной стрелковой бригадой. С декабря 1942 года командовал 157-й стрелковой бригадой. Во главе этих соединений он успешно действовал в ходе битвы за Кавказ , сражениях на Тамани и Кубани, при прорыве «Голубой линии».

В июле 1943 года стал командиром 383-й стрелковой дивизии. Под его руководством данное соединение успешно действовало в ходе десантной операции на Керченский полуостров. Части Горбачёва, закрепившись на побережье, отражали атаки превосходящих сил гитлеровской пехоты, поддержанной танками и самоходками. Через некоторое время им удалось занять Аджимушкайские каменоломни и царский курган в районе Керчи, ставшие важным рубежом на пути к полному освобождению Крымского полуострова. Весной 1944 года дивизия Горбачёва освободила Керчь, Феодосию, Алушту, Ялту и приняла активное участие в освобождении Севастополя. Здесь, в районе Херсонеса, отважный комдив был во второй раз за войну ранен.

В октябре 1944 года 383-я дивизия была переброшена на западное направление. Здесь она приняла участие в освобождении Польши, боях в Германии. Прорвав мощную немецкую оборону в районе Опочно-Томашув и форсировав реку Варту, части под командованием Горбачёва нанесли гитлеровцам существенные потери – только в плен было взято около 1 тысячи солдат и офицеров, а убитыми гитлеровцы потеряли до 4,5 тысяч. В данной операции наиболее ярко проявился талант Горбачёва достигать успеха с минимальными потерями в личном составе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Успешно действовала дивизия и во время решающих боёв всей войны. Прорвав немецкую оборону на западном берегу Одера в 4 километрах к югу от города Франкфурта-на-Одере, она сломила сопротивление гитлеровцев и преследовала их, не давая закрепиться на рубежах. С 16 по 21 мая 1945 года в советский плен на участке её действия попало более 5 тысяч солдат и офицеров, были захвачены гигантские трофеи. Убитыми враг потерял почти 7,5 тысяч военнослужащих.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВС СССР. Командовал различными дивизиями, затем находился на преподавательской работе. В 1953 году окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего командовал дивизией, корпусом, армией. В сентябре 1959 года ушёл в запас. Умер в Киеве 1 июля 1985 года.