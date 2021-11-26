БРАУХИЧ Вальтер фон

Генерал-фельдмаршал немецкой армии (с 1940).

Родился в Берлине, сын потомственного военного, генерала кайзеровской армии. Воспитывался при доме императора Вильгельма II. Службу начал в 1900 г. лейтенантом 3-го гвардейского полка. В 1912 г. окончил военную академию и был переведен в генеральный штаб. Участвовал в 1-й мировой войне . За боевые отличия награжден Железным крестом I и II степеней и Рыцарским крестом Дома Гогенцоллернов. Войну закончил в звании майора. После демобилизации продолжил службу в рейхсвере. В 1925-1926 гг. командовал 2-м дивизионом 6-го артиллерийского полка, в 19271929 гг. — 6-й дивизией и VI военным округом (Мюнстер). В 19301931 гг. занимал пост начальника отдела боевой подготовки войскового управления министерства рейхсвера, с 1932 г.— инспектор артиллерии. После прихода к власти нацистов был назначен командиром 1-й дивизии и командующим I военным округом (Кенигсберг). В октябре 1933 г. произведен в генерал-лейтенанты. 2 августа 1934 г. принял присягу на верность А. Гитлеру как верховному главнокомандующему. В апреле 1937 г. возглавил 4-ю группу армий (Лейпциг). 4 февраля 1938 г. был назначен главнокомандующим сухопутными войсками вермахта и произведен в генерал-полковники. Под руководством Браухича немецкие войска в марте 1938 г. вступили в Австрию, в октябре 1938 г.— в Судетскую область, в марте 1939 г.— в Чехию и Словакию. Он командовал войсками, разгромившими в сентябре 1939 г. Польшу, в мае-июне 1940 г.— Францию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург, в апреле 1941 г. Югославию и Грецию. Принимал участие в разработке плана нападения на СССР . 28 апреля 1941 г. издал приказ «Порядок использования полиции безопасности и СД в соединениях сухопутных войск», в котором войсковым командирам предписывалось сотрудничать со специальными оперативными группами СД в акциях по массовому уничтожению мирных граждан на оккупированной территории СССР . С 22 июня 1941 г. до 19 декабря 1941 г. осуществлял оперативное руководство действиями немецких войск на советскогерманском фронте, участвовал в истреблении мирного населения и разграблении оккупированной советской территории. После провала плана «молниеносной войны» против СССР и поражения немецких войск под Москвой (смотрите Московская битва ) был уволен в запас. В 1945 г. сдался в плен английским войскам. Умер в Гамбурге в лагере для военнопленных.