ОКРУЖЕНИЕ

Изо­ля­ция груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка от ос­таль­ных его войск в це­лях унич­то­же­ния или пле­не­ния.

Осу­ще­ст­в­ля­лось в вой­нах разл. эпох. Клас­сич. при­ме­ром ок­ру­же­ния про­тив­ни­ка яв­ля­ет­ся сра­же­ние при Кан­нах в 216 до н. э., осу­ще­ст­в­лён­ное Ган­ни­ба­лом. В сред­ние ве­ка так­ти­ка О. так­же ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась в вой­нах и по­хо­дах (см. Ле­до­вое по­бои­ще 1242 ). Боль­шое раз­ви­тие иск-во О. по­лу­чи­ло и ши­ро­ко при­ме­ня­лось во 2-ю ми­ро­вую вой­ну . В 1939–42 герм. вой­ска, ис­поль­зуя тан­ко­вые и мо­то­ри­зов. со­еди­не­ния, ус­пеш­но про­во­ди­ли опе­ра­ции на О., в 1943–45 сов. вой­ска про­ве­ли св. 30 круп­ных опе­ра­ций, в хо­де ко­то­рых бы­ло ок­ру­же­но и раз­гром­ле­но св. 200 со­еди­не­ний про­тив­ни­ка.

Спо­со­ба­ми О. яв­ля­ют­ся: на­не­се­ние двух уда­ров по схо­дя­щим­ся на­прав­ле­ни­ям; на­не­се­ние 1-го ох­ва­ты­ваю­ще­го уда­ра с от­тес­не­ни­ем про­тив­ни­ка к ес­теств. пре­гра­де (мо­ре, не­про­хо­ди­мая ме­ст­ность); об­ход и по­сле­дую­щая бло­ка­да на­се­лён­ных пунк­тов, за­ня­тых про­тив­ни­ком. Вой­ска, осу­ще­ст­в­ляю­щие О., соз­да­ют сплош­ной внут­рен­ний и ак­тив­но дей­ст­вую­щий внеш­ний фрон­ты О. при од­но­вре­мен­ном бло­ки­ро­ва­нии ок­ру­жён­но­го про­тив­ни­ка с воз­ду­ха, а на при­мор­ских на­прав­ле­ни­ях и с мо­ря.

По­па­да­ние в О. край­не опас­но для ок­ру­жён­ных войск, ко­то­рые вы­ну­ж­де­ны ли­бо сра­жать­ся на­смерть, ли­бо ка­пи­ту­ли­ро­вать (см. Ка­пи­ту­ля­ция). Труд­нодос­ти­жи­мой аль­тер­на­ти­вой мо­жет слу­жить про­рыв из О. ли­бо сня­тие его из­вне др. си­ла­ми. В сра­же­ни­ях в древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье пред­по­ла­га­лось, что ок­ру­жён­но­му про­тив­ни­ку сле­ду­ет ос­тав­лять не­боль­шой путь для от­сту­п­ле­ния, по­ощ­ряя же­ла­ние к бег­ст­ву, во­пре­ки стоя­нию на­смерть.

Бое­вые дей­ст­вия на О. не ут­ра­ти­ли сво­его зна­че­ния в совр. во­ен. иск-ве. В за­ви­си­мо­сти от со­ста­ва ок­ру­жае­мых войск и при­вле­кае­мых для дос­ти­же­ния этой це­ли сил и средств О. мо­жет осуще­ст­в­лять­ся как в опе­ра­тив­ном, так и в так­тич. мас­шта­бе. В опе­ра­ци­ях О. и унич­то­же­ние круп­ной груп­пи­ров­ки про­тив­ни­ка мо­жет по­тре­бо­вать уси­лий не­сколь­ких фрон­тов, а на при­мор­ских на­прав­ле­ни­ях, кро­ме то­го, и сил фло­та.

Автор статьи: В. В. Вер­хо­вод.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)