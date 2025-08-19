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Начало белого движения. Генералы-герои первой мировой. Первый Кубанский поход. Гибель Корнилова. Деникин- командующий.

Буденновцы в польском походе. Штурм Перекопа. Оборона рухнула и началось паническое бегство на корабли. Изгнание Врангеля. Большевики позволили эвакуировать остатки белого движения.Итоги гражданской войны.