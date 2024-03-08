ТРЯПИЦЫН, ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Тряпицын, Яков Иванович (13[25].04.1897, с. Саваслейка Муромского уезда Владимирской губ. — 09.07.1920, с. Керби Сахалинской обл.) — советский военачальник, известен как анархист. Из крестьян. Участник Первой мировой вой­ны 1914–1918, дважды георгиевский кавалер, прапорщик. С апреля 1919 — в повстанческом движении на Дальнем Востоке, создал отряд под своим командованием. В ноябре 1919 — январе 1920 прошел с боями вдоль р. Амур до Николаевска-на-Амуре. За время похода численность отряда выросла с 19 до более тысячи бойцов, и 19 января 1920 было провозглашено создание Красной армии Николаевского фронта (КАНФ) во главе с Т. После боев с японскими вой­сками и силами белого движения в январе-феврале, Т. и его командиры достигли соглашения с японцами об их нейтралитете и 29 февраля заняли Николаевск. В городе осуществлялись политика «военного коммунизма» и красный террор . Был создан исполком областного Совета во главе с коммунистом Ф. В. Железиным. В военном и государственном руководстве были представлены также анархисты и члены Союза социалистов-революционеров максималистов (ССРМ). В ночь на 12 марта японцы напали на красных, Т. был ранен, но японцы потерпели поражение и 15 марта капитулировали, а затем были истреблены, включая гражданских лиц. 16–28 марта в Николаевске прошел съезд Советов области, который, как и Т., выступил против образования Дальневосточной республики (ДВР). 22 апреля назначен командующим Охотским фронтом. 13 мая вся власть перешла к военно-революционному штабу в составе Т., его гражданской жены и члена ССРМ Н. М. Лебедевой, Ф. В. Железина и других коммунистов. В условиях японского наступления штаб принял решение эвакуировать Николаевск и сжечь деревянный город, чтобы он не стал базой японской оккупации, что и было осуществлено 23 мая — 1 июня. Были расстреляны арестованные и японские пленные. Факт их расстрела («николаевский инцидент») использовался Японией в переговорах с ДВР и СССР. Т. ­отвел армию на р. Амгунь. Т. вместе со штабом был арестован и сходом представителей части бойцов и населения Николаевска 9 июля приговорен к расстрелу вместе с Лебедевой, Железиным и более 20 соратниками. После их расстрела армия распалась.

Лит. : Жук-Жуковский И. И. Н. Лебедева и Я. Тряпицын (партизанское движение в низовьях Амура). Чита, 1922; Левкин Г. Г. Волочаевка без легенд. Хабаровск, 1999; Шубин А. В. Мировая революционная волна (1918–1923). Прилив. М., 2020. А. В. Шубин .