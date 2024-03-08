ТРУДОВАЯ АРМИЯ

Трудовáя áрмия — советские военные формирования, которые создавались в 1920–1921 на базе запасных частей Рабоче-крестьянской Красной армии для решения хозяйственных задач. Отдельные части привлекались к борьбе с повстанчеством. Являлись одной из составляющих системы « военного коммунизма » как осуществление политики милитаризации труда . 1-я Революционная армия труда была сформирована на базе 3-й армии Восточного фронта 15 января 1920 по решению Совета Народных Комиссаров РСФСР. Последней была создана 15 января 1921 восьмая Т. а. — Сибирская. Были также созданы 2-я Революционная армия труда, Украинская трудовая армия, Кавказская трудовая армия, Трудовая железнодорожная армия, Петроградская и Донецкая Т. а. На положении трудовой фактически находилась Запасная армия (Поволжье). Кроме того, к хозяйственной деятельности привлекались тыловые подразделения военных округов и фронтов. Среднегодовая численность всех трудовых армий не превышала 300 тыс. человек. Заинтересованность в труде и производительность труда бойцов Т. а. были невелики. Постановлением Совета Труда и Обороны от 30 марта 1921 Т. а. были переданы в ведение Наркомата труда РСФСР. Расформирование Т. а. началось с декабря 1920 и завершилось 2 февраля 1922. На базе бывших Т. а. формируются государственные рабочие артели, предназначенные для сохранения ведущей роли государства в использовании массовой рабочей силы. Переход к Новой экономической политике , с одной стороны, окончание гражданской вой­ны и постепенная демобилизация армии — с другой сняли вопрос об использовании воинских частей для трудовых задач с повестки дня.

Лит. : Теленкова О. В. Реальный вклад трудовых армий в восстановление народного хозяйства в годы гражданской вой­ны // Научные труды Международной научно-практической конференции ученых МАДИ (ГТУ), РГАУ — МСХА, ЛНАУ. Т. 4: 18–19 января 2006 года. История и философия. М.–Луганск, 2006; Цысь В. В . Трудовые армии: от трудовых частей к государственным рабочим артелям // Отечественная история. 2007. № 5. С. 86–97; Воейков Е. В. Красная армия на трудовом фронте // Военно-исторический журнал. 2010. № 1. С. 35–39. Д. К. Баканов.