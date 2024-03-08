СТРУВЕ, ПЁТР БЕРНГАРДОВИЧ

Стрýве, Пётр Бернгардович (26.01[07.02].1870, Пермь — 26.02.1944, Париж) — российский общественный и политический деятель, историк, социолог, философ. Из обрусевшего немецкого рода. Окончил 3-ю гимназию в Санкт-Петербурге, стажировался в Граце (1892), сдал экзамены экстерном на юридическом факультете Петербургского университета (1895). В начале своей политической деятельности был марксистом, редактировал журналы «Новое слово» и «Начало», написал «Манифест РСДРП (cм. Российская социал-демократическая рабочая партия )» (1898). В начале 1900-х перешел на позиции либерализма . В 1902–1905 издавал в Германии журнал «Освобождение», принял участие в создании либерального «Союза освобождения». В 1905 вернулся в Россию. Преподавал в Петербургском политехническом институте (1906–1917), на Бестужевских высших женских курсах (1910–1917). Защитил магистерскую (1913) и докторскую (1917) диссертацию по теме «Хозяйство и цена». С 1916 — почетный доктор Кембриджского университета. С 13 мая 1917 по 15 декабря 1928 — ординарный член Российской Академии наук (Отделение исторических наук и филологии).

В 1905–1915 был членом ЦК партии кадетов (См. Партийная система в России в начале ХХ в. ). Депутат II Государственной думы (от Санкт-Петербурга). Один из вдохновителей и авторов сборника «Вехи» (1909). В 1906–1917 — один из редакторов журнала «Русская мысль».

В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 был одним из руководителей Всероссийского Земского союза, занимал оборонческую позицию. В сентябре-октябре 1917 — член Временного Совета Российской республики .

После прихода к власти большевиков развернул активную антибольшевистскую деятельность, участвуя в Белом движении: входил в состав «Донского гражданского совета» (1917), московского отделения нелегальной подпольной организации «Национальный центр» (1918), выпустил сборник «Из глубины» (1918), участвовал в работе «Комитета освобождения России» (1919) Русского политического совещания в Париже (1919). В 1919 — член Особого совещания при генерале А. И. Деникине , в 1920 — член правительства генерала П. Н. Врангеля .

С конца 1920 — в эмиграции, жил в Париже, Праге, Берлине, Белграде. Занимался публицистической и научной деятельностью, участвовал в съездах русской эмиграции (1921, 1926), съездах русских ученых (1921–1930). Возобновил издание журнала «Русская мысль» (1921–1927), был редактором ежедневной газеты «Возрождение» (Париж, 1925–1927), учредил газету «Россия» (1927–1928). В 1922–1925 — профессор Русского юридического факультета при Пражском университете. В 1928–1941 читал лекции в Русском научном институте в Белграде, с 1934 — в Субботице. В 1943 переехал к сыну в Париж.

Соч. : Patriotica. Россия. Родина. Чужбина. СПб., 2000; Дневник политика (1925–1935). М., Париж, 2004; Избранные труды. М., 2010; «Русская свобода и Великая Россия»: публицистика 1917–1920. М., 2020.

Лит. : Пайпс Р. Струве. Биография: В 2 т. / Пер. с англ. М., 2001; Ананьев О. В. Петр Бернгардович Струве: жизнь, борьба, творчество. СПб., 2009; Петр Бернгардович Струве / Под ред. О. А. Жуковой, В. К. Кантора. М., 2012. И. А. Кукушкина.