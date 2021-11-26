ШЛЯПНИКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ

Партийный и государственный деятель.

До революции.

Из мещан, получил начальное образование. С 1895 работал, участвовал в стачечн. движении. В социал-демократических кружках с 1901, с 1903 – большевик. Вел парт. работу в М., СПб., Ниж. Новгороде, Сормове, Муроме. Участник революции 1905—07. Неоднократно подвергался арестам. С 1908 – в эмиграции, уч-вал во франц. рабочем движении, чл. Франц. соц. партии и Парижск. группы содействия РСДРП. В 1915 г. кооптирован в состав ЦК РСДРП.

Во время революции и Гражданской войны.

Осенью 1916 г. вернулся в Россию. Во время Февр. революции 1917 – чл. инициатив. группы по организации Петрогр. совета рабочих депутатов, был избран в его исполком. Один из организаторов возвращения из-за границы политэмигрантов и встречи В.И. Ленина на Финляндск. вокзале. Председатель правления Петрогр. союза металлистов и ЦК Всерос. союза рабочих-металлистов. Делегат I и II Всерос. съездов Советов, входил в состав ВЦИК. В окт. 1917 – чл. Петрогр. ВРК. Нарком труда в первом советском правительстве. 4 нояб. 1917 поддержал заявление группы нар. комиссаров об отставке в знак протеста против прекращения переговоров об образовании «однородного социалистического правительства», однако остался на своем посту, одновременно (до 15 янв. 1918) исполняя обязанности наркома торговли и пром-сти. Вел борьбу с саботажем чиновников, уч-вал в создании Совета рабочего контроля и преобразовании его в ВСНХ. В 1918—20 – чл. РВС Юж. и Каспийско-Кавк. фронтов, 16-й армии Зап. фронта.

После Гражданской войны.

С 1920 работал в ВЦСПС. Вместе с А.М. Коллонтай возглавил «рабочую оппозицию» в РКП(б), доказывая, что орг-ция управления нар. хоз-вом – дело профсоюзов, а не партии. В 1923 г. вместе с др. оппозиционерами выступил с критикой ЦК по вопросам экономической политики и внутрипарт. и рабочей демократии. Был отправлен на дипломатическую работу, в 1924—25 – торгпред во Франции. В 1926—29 – председатель правления АО «Металлоимпорт».

Историк революции.

Проявил себя как талантливый историк, издав обширн. докум. воспоминания о рев. деят-сти и парт. подполье в предрев. России – «Канун семнадцатого года» и «Семнадцатый год» (1920—31). Его перу также принадлежат книги «Революция 1905 года» (М.; Л., 1925), «Февральские дни в Петербурге» (Харьков, 1925), «По заводам Франции и Германии» (Л., 1926), «Заметки о Франции» (Л., 1926). Работы Ш. почти сразу же стали использоваться в кач-ве учеб. пособий для вузов и школ. Колоссальн. кол-во докум. источников было введено в науч. оборот именно благодаря его публикациям. Историко-рев. концепция Ш. вступала в явное противоречие с утверждавшимся культом личности И.В. Сталина. В янв. 1932 в газ. «Правда» была опубликована статья с резкой критикой его воспоминаний. Вскоре после этого Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение предложить ему «признать свои ошибки и отказаться от них в печати», а в случае отказа «в 5-дневный срок исключить его из рядов ВКП(б)». Не выдержав травли, Ш. публично отрекся от своих взглядов и заверил ЦК, что примет все меры к защите ген. линии партии.

Исключение из партии и гибель.

Покаяние не помогло. В 1933 он был исключен из партии «как окончательно порвавший с большевизмом», в 1934 выслан в Карелию, в 1935 за принадлежность к «рабочей оппозиции» осужден на 5 лет тюремн. заключения, заменен. ссылкой в Астрахань. В 1936 вновь арестован и в сент. 1937 приговорен к смертной казни. Реабилитирован в 1963, в 1988 посмертно восстановлен в партии. Жил в Спасопесковском пер., 3/1. Место захоронения – Донское кладбище.