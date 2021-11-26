ШАВЕЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

Биография и церковное служение

Родился в семье священнослужителя, получил духовное образование в Витебской семинарии. В 1895 г. был рукоположен во священники, служил в нескольких провинциальных приходах. В 1902 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, после чего служил настоятелем церкви св. Александра Невского в усадьбе А.В. Суворова в селе Кончанское, преподавал богословие в Академии Генерального штаба. Во время русско-японской войны служил в войсках, вместе с полком принял участие в девяти боях, получил несколько боевых наград. В 1904-1906 гг. служил Главным полевым священником 1-й Манчжурской армии. Вернулся в Санкт-Петербург, преподавал в Смольном институте . В 1911 г. был назначен протопресвитером военного и морского духовенства. Во время Первой мировой войны бывал не только в ставке, но и нередко выезжал на передовые позиции. После Февральской революции продолжил исполнять свои обязанности, 9 июля 1917 г. был вновь избран большинством голосов на должность протопресвитера военного и морского духовенства. Участвовал во Всероссийском поместном соборе 1917—1918 гг. С апреля 1918 г. настоятель домовой церкви Александра Невского при бывшем Управлении протопресвитера военного и морского духовенства в Петрограде. В сентябре 1918 г. опасаясь расправы бежал из с. Шеметово через Витебск в Киев. Затем примкнул к белому движению, приказом генерала А.И. Деникина был назначен на должность протопресвитера военного и морского духовенства Добровольческой армии. Инициатор создания Временной высшей церковной власти на Юго-Востоке России. В 1920 г. приказом П.Н. Врангеля был снят с должности протопресвитера. После этого из Феодосии уехал в Болгарию. В 1926 г. перешел в юрисдикцию Болгарского экзархата, получил место священника в храме Святой Седмочисленницы, начал преподавать на кафедре Священного Писания и Ветхого Завета богословского факультета Софийского университета, также стал директором русской гимназии. Входил в приходской совет Свято-Николаевской церкви при русском посольстве в Софии. Занимал видное положение в Болгарской православной церкви. После Второй мировой войны, получил приглашение от патриарха РПЦ Алексея I стать профессором Московской духовной академии, согласился, но председатель Совета по делам Русской православной церкви Г. Г. Карпов фактически наложил запрет на его кандидатуру. Также было отклонено его прошение о получении советского гражданства. Шавельский продолжил свою пастырскую службу вплоть до своей кончины в 1951 г. На его отпевании в храме Святой Седмочисленницы присутствовали все члены Синода Болгарской православной церкви.