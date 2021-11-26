РАУХ ГЕОРГИЙ ОТТОНОВИЧ

Сын генерал-лейтенанта, из дворян Эстляндской губернии, православный. Окончил 5-ю Санкт-Петербургскую классическую гимназию. 1.10.1879 поступил в младший специальный класс Пажеского корпуса. 29.9.1881 получил звание камер-пажа. 8.8.1881 окончил корпус по 1-му разряду и произведен в корнеты с назначением в Кавалергардский полк. В 1884 г. поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 13.4.1886 произведен в поручики (со старшинством с 8.8.1885). 7.4.1887 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 13.4.1887 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. 1.1.1889 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 1-го армейского корпуса. С 16.10.1891 по 6.12.1892 прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку для цензового командования эскадроном. 19.11.1891 назначен обер-офицером для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа. 11.2.1894 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при штабе 1-го армейского корпуса. 17.4.1894 произведен в подполковники с утверждением в должности. 2.6.1895 назначен старшим адъютантом штаба генерал-инспектора кавалерии. 5.4.1898 произведен в полковники. С 18.3.1899 по 10.10.1899 прикомандирован к лейб-гвардии Гусарскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства. 15.11.1900 назначен штаб-офицером для поручений при штабе генерал-инспектора кавалерии. 20.7.1901 назначен командиром 24-го драгунского Лубенского полка. 25.5.1903 назначен командующим лейб-гвардии Кирасирским Его Величества полком. 17.4.1905 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 2.4.1906) с утверждением командиром полка. 26.10.1905 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 14.12.1905 назначен в Свиту его императорского величества с оставлением в должности. 22.12.1906 назначен начальником штаба войск гвардии и Петербургского военного округа. 9.9.1908 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 2.4.1912) с назначением начальником 10-й кавалерийской дивизии. 22.1.1912 назначен начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. 11.10.1914 назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта. 23.12.1914 назначен начальником штаба 6-й армии. 14.11.1915 назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса. 8.12.1915 назначен командиром 1-го гвардейского корпуса. 27.5.1916 назначен командиром 2-го гвардейского корпуса. 2.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. 22.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 10.6.1917 произведен в генералы от кавалерии. 20.11.1917 уволен со службы по прошению с мундиром и пенсией. Проживал в Петрограде. В июне 1918 г. был арестован. Бежал на Украину. В 1918 г. в украинской армии в Одессе. В 1919–1920 гг. во ВСЮР. С 1920 г. в эмиграции. Проживал в Константинополе. С 1922 г. товарищ председателя Русского комитета в Турции. Переехал в Англию. Погребен на кладбище Грин-Лэк, около г. Фарнхем (пригород Лондона). Владел имением в 9000 десятин земли в Ананьевском уезде Херсонской губернии.

Жена: Лидия Ивановна (урожденная княжна Голицына, в 1-м браке Шамшина) (?–2.4.1933, Константинополь). Дети: Георгий (15.10.1895–11.8.1971, Париж), офицер Кавалергардского полка; Мария (в замужестве Робертс) (25.7.1903–24.4.1971, Лондон).