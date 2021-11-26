ПОКРОВСКИЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ
ПОКРОВСКИЙ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ - один из военачальников Белого движения в Гражданской войне 1917-1922 годов, генерал-лейтенант (1919).
Окончил Одесский кадетский корпус (1906), Павловское военное училище (1909) в Санкт-Петербурге, теоретические курсы авиации имени В.В. Захарова при Петербургском политехническом институте (1913) и Севастопольскую военную авиационную школу (1914). Из офицерской семьи. На военной службе с 1906 года. В начале 1914 года прикомандирован к Отделу воздушного флота. Участник 1-й мировой войны, лётчик 21-го корпусного авиационного отряда (1914-1915), командир 12-го армейского авиационного отряда (1915-1917); воевал на Юго-Западном и Западном фронтах - первым из российских лётчиков принудил к посадке и взял в плен самолёт противника с экипажем (июль 1915); штабс-капитан (1917). После Октябрьской революции 1917 года уехал на Дон, затем на Кубань, где по поручению Кубанской рады в январе - марте 1918 года сформировал добровольческий отряд (около 3 тысяч человек) - так называемую Кубанскую армию. В конце марта 1918 года отряд Покровского вошёл в состав Добровольческой армии. В апреле - июне 1918 года командующий войсками Кубанского края, в июне - августе 1918 года командующий 1-й Кубанской конной бригады, в августе 1918 года - январе 1919 года - 1-й Кубанской конной дивизии, с января 1919 года - 1-го Кубанского казачьего корпуса Кавказской армии Вооружённых сил Юга России (ВСЮР). С июля 1919 года командующий группой войск Кавказской армии ВСЮР под Царицыном (ныне Волгоград), в октябре - ноябре 1919 года начальник тыла Кавказской армии. В этом качестве по приказу генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля руководил разгоном Кубанской рады. В ноябре 1919 - январе 1920 годов командующий Кавказской армией ВСЮР. После разгрома войск ВСЮР частями РККА на Кубани и Северном Кавказе в январе - марте 1920 года Покровский с остатками Кубанской армии (сформирована в январе 1920 года на базе Кавказской армии) в конце марта эвакуировался в Крым и был снят с должности. Не получив назначения в «Русской армии», в апреле 1920 года эмигрировал за границу. С 1921 года жил в Варне (Болгария), планировал организацию высадки на Черноморском побережье вооруженных групп. Болгарская полиция, сорвав планы десанта, вынудила Покровского перейти на нелегальное положение. При попытке ареста 7.11.1922 года оказал вооруженное сопротивление и был смертельно ранен.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1915) и другими.