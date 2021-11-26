ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ

ПЕРВАЯ КОННАЯ АРМИЯ - оперативное объединение кавалерии РККА во время Гражданской войны 1917-1922 годов .

Об­ра­зо­ва­на при­ка­зом РВС Южного фрон­та по по­ста­нов­лению РВС Рес­пуб­ли­ки от 17 ноября 1919 года на ба­зе 1-го Кон­но­го кор­пу­са (командир – С.М. Бу­дён­ный ; 4, 6 и 11-я кавалерийские ди­ви­зии). Вхо­ди­ла в со­став: Юж­но­го, с 10 января 1920 года - Юго-Восточного, с 16 января - Кав­каз­ско­го фрон­тов, с 18 мар­та по 17 апреля и с 27 сентября по 28 октября в ре­зер­ве глав­ко­ма РККА, с 17 апреоя в со­ста­ве Юго-Западного, с 20 августа - За­пад­но­го, с 28 октября - Юж­но­го фрон­тов, с 10 декабря 1920 года по 4 января 1921 года - войск Ук­раи­ны и Кры­ма. В со­став Первой конной армии в раз­ное вре­мя вхо­ди­ли: 1-я Кав­каз­ская, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14 и 19-я кавалерийские ди­ви­зии, кавалерийская ди­ви­зия Г.М. Еки­мо­ва; в опе­ра­тив­ном под­чи­не­нии на­хо­ди­лись: 2-й Кон­ный кор­пус, 9, 12, 20, 24, 34, 45, 47 и 50-я стрелковые ди­ви­зии. Кро­ме то­го, в со­став ар­мии вхо­ди­ли бро­не­по­ез­да, ав­то­бро­не­от­ря­ды, авиа­груп­па и другие час­ти.

В но­ябре - декабре 1919 года в со­ста­ве Южного фрон­та Первая конная армия в Харь­ков­ской и Дон­бас­ской опе­ра­ци­ях на­нес­ла по­ра­же­ние вой­скам Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР), что спо­соб­ст­во­ва­ло ос­во­бо­ж­де­нию РККА Дон­бас­са. В хо­де Рос­то­во-Но­во­чер­кас­ской опе­ра­ции 1920 года Первая конная армия 7 января за­ня­ла Та­ган­рог, а 10 января - Рос­тов-на-До­ну и вы­шла к Азов­ско­му морю, таким образом рас­сек­ла фронт ВСЮР на 2 час­ти. В со­ста­ве Кавказского фрон­та Первая конная армия в хо­де Северо-Кавказской опе­ра­ции 1920 года, прой­дя в силь­ный мо­роз по Саль­ским сте­пям свыше 150 км, под ст. Егор­лык­ская во взаи­мо­дей­ст­вии с советской 10-й ар­ми­ей и Отдельной кавалерийской бри­га­дой раз­гро­ми­ла Кон­ную груп­пу (4-й и 2-й Дон­ские кор­пу­са) генерал-лейтенанта А.А. Пав­ло­ва, Доб­ро­воль­че­ский и 3-й Кавказский ка­за­чий кор­пу­са и несколько ку­бан­ских ка­зачь­их кавалерийских бри­гад, вы­ну­див про­тив­ни­ка отсту­пить к р. Ку­бань. По­сле на­ча­ла со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года, в ап­ре­ле – мае, Первая конная армия со­вер­ши­ла 53-су­точ­ный пе­ре­ход с Северного Кав­ка­за на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну (около 1,2 тысяч км) и во­шла в со­став Юго-Западного фрон­та. В хо­де Ки­ев­ской опе­ра­ции 1920 года к 7 ию­ня ос­во­бо­ди­ла го­ро­да Жи­то­мир и Бер­ди­чев, за­тем к 11 ию­ня вы­шла в тыл 3-й польской ар­мии, вы­ну­див её ос­та­вить Ки­ев. В хо­де Но­во­град-Во­лын­ской и Ро­вен­ской опе­ра­ций 1920 года ов­ла­де­ла го­ро­да­ми Но­во­град-Во­лын­ский, Ост­рог, Рад­зи­ви­лов (ны­не Чер­во­но­ар­мейск), Ров­но, Дуб­но, Бро­ды. В хо­де Львов­ской опе­ра­ции 1920 года, в ию­ле - ав­гу­сте, Первая конная армия бы­ла ок­ру­же­на пре­вос­хо­дя­щи­ми си­ла­ми по­ля­ков в рай­оне За­мос­тья (ны­не За­мосць, Поль­ша), но, про­рвав фронт, к 31 августа вы­шла из ок­ру­же­ния. С 28 октября Первая конная армия в со­ста­ве Южного фрон­та уча­ст­во­ва­ла в контр­на­сту­п­ле­нии про­тив войск «Рус­ской ар­мии» генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля в Северной Тав­рии и Пе­ре­коп­ско-Чон­гарской опе­ра­ции 1920 года. При ов­ла­де­нии Кры­мом 13 но­ября вме­сте с другими советскими вой­ска­ми всту­пи­ла в Сим­фе­ро­поль, а 15 но­ября со­вме­ст­но с 51-й стрелковой ди­ви­зи­ей за­ня­ла Се­ва­сто­поль. В конце 1920 года Первая конная армия при­ни­ма­ла уча­стие в раз­гро­ме фор­ми­ро­ва­ний Н.И. Мах­но на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­не (см. Мах­нов­ское дви­же­ние). За­тем вновь бы­ла пе­ре­бро­ше­на на Северный Кав­каз. Уча­ст­во­ва­ла в по­дав­ле­нии ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских вы­сту­п­ле­ний на До­ну и Ку­ба­ни. На ба­зе по­ле­во­го управ­ле­ния Первой конной армии 4 мая 1921 года фор­ми­ро­ва­лось управ­ле­ние Северо-Кавказского военного округа, но со­еди­не­ния и час­ти ос­та­ва­лись в под­чи­не­нии шта­ба ар­мии до его рас­фор­ми­ро­ва­ния 26 октября 1923 года. За бое­вые за­слу­ги ар­мия бы­ла на­гра­ж­де­на Почетным ре­во­лю­ци­он­ным Крас­ным Зна­ме­нем, сот­ни её ко­ман­ди­ров и бой­цов - ор­де­на­ми Крас­но­го Зна­ме­ни.

Ко­ман­дую­щий – С.М. Бу­дён­ный (17.11.1919 - 26.10.1923).

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