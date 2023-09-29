Перху́ров, Александр Петрович

Перху́ров, Александр Петрович (01[13].01.1876, с. Шерепово Корчевского уез­да Тверской губ. — 21.07.1922, Ярославль) — деятель белого движения в России. Из дворян. В 1893 окончил Московский кадетский корпус, в 1895 — Александровское военное училище, в 1903 — Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-японской вой­ны 1904–1905 и Первой мировой вой­ны 1914–1918 . Служил в артиллерии. Полковник (1915). Георгиевский кавалер (1916). В декабре 1917 демобилизован. С 1918 в белом движении, направлен Л. Г. Корниловым для организации антисоветского движения в центральной части России. Стал начальником штаба офицерской организации в Москве, вошедшей в Союз защиты Родины и Свободы . Возглавил Ярославское восстание 1918 . Покинул Ярославль до завершения восстания. Служил в Народной армии Комитета членов Учредительного собрания , затем в армии А. В. Колчака . Произведен им в генерал-майоры в 1919. Совершал рейды по тылам красных, отступал с белыми до Байкала, недалеко от которого 11 марта 1920 в с. Подымахинское взят в плен партизанами. В январе 1921 освобожден и принят в Рабоче-крестьянскую Красную армию в качестве военного специалиста. 20 мая арестован по обвинению в антисоветском заговоре и стремлении дезертировать. 19 июля 1922 был осужден в Ярославле по обвинению в восстании 1918 и заговоре 1921, расстрелян.

Соч. : Исповедь приговорённого. Рыбинск, 1990.

Лит.: Ярославское восстание. Июль 1918. М., 1998; Ярославское восстание. 1918. М., 2007; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин .