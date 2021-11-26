ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ
ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - наименование формирований советских ВМФ, предназначавшихся для действий на Онежском и Ладожском озёрах, в бассейне реки Свирь.
1) Создана летом 1918 года во время Гражданской войны 1917-1922 годов. Первоначально состояла из 9 катеров, позднее пополнена судами, мобилизованными из гражданских ведомств. Главная база - Петрозаводск. Из боевых действий Онежской военной флотилии. наиболее известна Видлицкая операция 1919 года, а также овладение островами Большой Климецкий и Мега. В марте 1920 года расформирована.
2) Сформирована 7.8.1941 года на основе Онежской базы Ладожской военной флотилии. Главная база - Петрозаводск, с 17 августа - Вознесенье, с 30 сентября - Вытегра. Флотилия имела в составе 5 канонерских лодок и несколько вооруженных катеров. Осуществляла поддержку войск на реке Свирь и южном берегу Онежского озера. Расформирована 28 ноября; корабли были переданы в состав Волжской военной флотилии.
3) 30.4.1942 года из состава Волжской военной флотилии был сформирован Отдельный Онежский отряд кораблей, в который вошли: штабной корабль, 6 канонерских лодок, 8 бронекатеров, 7 сторожевых катеров и катеров-тральщиков, 4 глиссера, отдельный батальон морской пехоты, вспомогательные суда, части и учреждения обеспечения. Главная база - Вытегра. 31.12.1942 года отряд переформирован в Онежскую военную флотилию. Корабли и части флотилии в 1942-1943 годах прикрывали и поддерживали огнём артиллерии и высадкой тактических десантов войска 7-й Отдельной и 32-й общевойсковых армий; выполняли задачи ПВО; вели борьбу с силами противника на Онежском озере; обеспечивали защиту коммуникаций; нарушали войсковые перевозки противника. В ходе Свирско-Петрозаводской операции 1944 года Онежская военная флотилия содействовала войскам при форсировании реки Свирь, высаживала тактические десанты на остров Большой Климецкий, в бухте Лахтинская, Уйской губе и в Петрозаводске. Только 21-28.6.1944 года корабли и суда флотилии перевезли свыше 48 тысяч человек, 212 танков, 446 орудий и большое количество другой техники и грузов. При содействии сил флотилии и десантов 28 июня советские войска освободили Петрозаводск. За мужество и героизм личного состава поч. наименование «Петрозаводский» было присвоено дивизионам канонерских лодок, минных катеров, 1-му дивизиону бронекатеров, 31-му отдельному батальону морской пехоты. Расформирована в июле 1944 года.
Командующие: Д.И. Федотов (июнь-ноябрь 1918 года); Э.С. Панцержанский (ноябрь 1918-март 1920 года); капитан 1 ранга А.П. Дьяконов (август-ноябрь 1941 года, май 1942-июль 1943 года); контр-адмирал П.С. Абанькин (август 1943-январь 1944 года); капитан 1 ранга Н.В. Антонов (июль-август 1943 года, временно исполняющий обязанности - январь-июль 1944 года).