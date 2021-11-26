ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ

ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ - од­на из круп­ней­ших ор­га­ни­за­ций российской военной эмиг­ра­ции.

Уч­ре­ж­де­но 22 ноября 1921 года груп­пой ге­не­ра­лов и офи­це­ров 1-го армейского кор­пу­са «Рус­ской ар­мии» генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля , эва­куи­ро­ван­но­го из Рос­сии и фак­ти­че­ски ин­тер­ни­ро­ван­но­го в рай­оне города Гал­ли­по­ли (ны­не Ге­ли­бо­лу, Тур­ция; к началу 1921 года кор­пус на­счи­ты­вал свыше 25 тысяч человек). Ини­циа­то­ры соз­да­ния - ка­пи­тан В.В. Оре­хов, штабс-ка­пи­тан Н.З. Ры­бин­ский и под­по­ру­чик В.Х. Да­ватц. Ор­га­ни­за­то­ры на­дея­лись, что Общество галлиполийцев по­зво­лит со­хра­нить един­ст­во лич­но­го со­ста­ва кор­пу­са по­сле его вы­во­да с Гал­ли­поль­ско­го полуострова и рас­фор­ми­ро­ва­ния. Чле­на­ми общества мог­ли быть все ока­зав­шие­ся в Гал­ли­по­ли во­ен­но­слу­жа­щие кор­пу­са и со­про­во­ж­дав­шие кор­пус гражданские ли­ца. Впо­след­ст­вии в Общество галлиполийцев при­ни­ма­ли и чле­нов других военных ор­га­ни­за­ций русского за­ру­бе­жья. По­сле об­ра­зо­ва­ния Рус­ско­го об­ще­во­ин­ско­го сою­за (1924) Общество галлиполийцев во­шло в его со­став. Ру­ково­дя­щие ор­га­ны Общества галлиполийцев: съезд пред­ста­ви­те­лей, со­вет (пер­вый председатель - генерал-лейтенант М.И. Репь­ев; почетный председатель - командир 1-го армейского кор­пу­са генерал от инфантерии А.П. Ку­те­пов), главное прав­ле­ние как выс­ший ис­пол­нительный ор­ган (пер­вый председатель - генерал-майор Б.А. Штей­фон), ре­ви­зи­он­ная ко­мис­сия. Почетным пред­се­да­те­лем Общества галлиполийцев был из­бран Вран­гель. По­сле вы­во­да кор­пу­са в Бол­га­рию и Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны Общества галлиполийцев рас­по­ла­га­лись в Тыр­но­во (Бол­га­рия, с 1921 года), Бел­гра­де (с 1922 года), Со­фии (с 1927 года). Чис­лен­ность общества свыше 12 тысяч человек в 1924 году, в даль­ней­шем не­ук­лон­но сни­жа­лась. Со­стоя­ло из от­де­лов пре­ж­де все­го в Бол­га­рии и Юго­сла­вии, за­тем так­же во Фран­ции (Со­юз гал­ли­по­лий­цев - са­мый круп­ный от­дел в 1930-е годы), Венг­рии, Бель­гии, Че­хо­сло­ва­кии. Дей­ст­во­ва­ли так­же ме­ст­ные от­де­ле­ния Общества галлиполийцев (в США и Люк­сем­бур­ге), груп­пы в Си­рии и Ки­тае. Общество галлиполийцев про­воз­гла­ша­ло свою вне­пар­тий­ность, в то же вре­мя за­яв­ля­ло о сво­ей не­при­ми­ри­мо­сти к советской вла­сти и ком­му­ни­стическому дви­же­нию. При от­де­лах Общества галлиполийцев дей­ст­во­ва­ли во­ен­но-учеб­ные круж­ки и кур­сы, куль­тур­ные уч­ре­ж­де­ния, ор­га­ни­за­ции взаи­мо­по­мо­щи, уст­раи­ва­лись дис­пу­ты и док­ла­ды. Общество из­да­ва­ло «Вест­ник Глав­но­го прав­ле­ния Об­ще­ст­ва гал­ли­по­лий­цев» (Бел­град, 1923-1926), «Вест­ник Об­ще­ст­ва гал­ли­по­лий­цев» (Со­фия, 1933-1939, с 1937 года «Вест­ник гал­ли­по­лий­цев», с 1938 года «Гал­ли­по­лий­ский вест­ник»). Ме­ст­ные ор­га­ни­за­ции так­же из­да­ва­ли мно­го­численные ин­фор­мационные бюл­ле­те­ни и «ли­ст­ки». В 1920-е годы несколько чле­нов Общества галлиполийцев по­гиб­ли при по­пыт­ках ор­га­ни­за­ции под­поль­ной ра­бо­ты в СССР. Гал­ли­по­лий­цы под­дер­жа­ли великого князя Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча Млад­ше­го в во­про­се о пре­сто­ло­нас­ле­дии и осу­ди­ли при­нятие великим князем Ки­рил­лом Вла­ди­ми­ро­ви­чем ти­ту­ла им­пе­ра­то­ра. Груп­па чле­нов общества уча­ст­во­ва­ла в Гражданской вой­не в Ис­па­нии на сто­ро­не Ф. Фран­ко. Во 2-ю ми­ро­вую вой­ну многие гал­ли­по­лий­цы слу­жи­ли в Русском ох­ран­ном кор­пу­се в Юго­сла­вии, соз­дан­ном с раз­ре­ше­ния германских оккупационных вла­стей. По окон­ча­нии вой­ны Общество галлиполийцев во­зоб­но­ви­ло дея­тель­ность в рам­ках Русского об­ще­во­ин­ско­го сою­за: в Па­ри­же об­ра­зо­ва­но временное главное прав­ле­ние (1950), уч­ре­ж­де­ны или вос­ста­нов­ле­ны от­де­лы в Бель­гии, Фран­ции, США (1950) и Южной Аме­ри­ке (1951), от­де­ле­ния в Ав­ст­ра­лии, Ма­рок­ко, Ис­па­нии, ФРГ (с 1956 года от­дел). От­дел в США из­да­вал еже­ме­сяч­ный журнал «Пе­ре­клич­ка» (Нью-Йорк, 1951-1970). В 2008 году во Фран­ции ос­но­ван Со­юз по­том­ков гал­ли­по­лий­цев.

В 1921 году по про­ек­ту под­по­ру­чи­ка Н.Н. Акать­е­ва в Гал­ли­по­ли воз­ве­дён па­мят­ник скон­чав­шим­ся в Гал­ли­по­лий­ском ла­ге­ре офи­це­рам и сол­да­там «Рус­ской ар­мии» (раз­ру­шен в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния в 1949 году, вос­ста­нов­лен в 2008 году).

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