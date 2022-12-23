МУРАВЬЁВ, МИХАИЛ АРТЕМЬЕВИЧ Муравьёв, Михаил Артемьевич (13[25].09.1880, д. Бурдуково Богоявленской вол. Варнавинского уезда Костромской губ. — 11.07.1918, Симбирск) — офицер, российский революционер.

Муравьёв, Михаил Артемьевич (13[25].09.1880, д. Бурдуково Богоявленской вол. Варнавинского уезда Костромской губ. — 11.07.1918, Симбирск) — офицер, российский революционер. Происходил из крестьян, сын унтер-офицера. Окончил Мошкинское училище, продолжив затем образование в Костромской учительской семинарии (окончил в 1896). В январе 1898 поступил на военную службу вольноопределяющимся. Произведен в младшие унтер-офицеры (1900). В 1901 окончил Казанское пехотное юнкерское училище, направлен в 1-й пехотный Невский полк в г. Рославль, произведен в чин подпоручика. Участвовал в Русско-японской войне 1904—1905 в составе 122-го пехотного Тамбовского полка, в сентябре 1905 произведен в поручики. В Мукденском сражении 1905 командовал ротой, после тяжелого ранения эвакуирован и награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. После выздоровления вновь вернулся в строй, за участие в других боях награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». С января 1906 М. вернулся в 1-й пехотный Невский полк и отбыл в продолжительный отпуск, во время которого лечился в Италии. В мае 1908 прикомандирован в Казанское пехотное юнкерское (затем военное) училище. Произведен в штабс-капитаны (1909), капитаны (1913). Участвовал в Первой мировой войне 1914—1918, командовал ротой 12-го гренадерского Астраханского императора Александра III полка, был тяжело ранен в грудь. Награжден Георгиевским оружием, за отличия произведен в подполковники и назначен ротным командиром в Одесскую школу для подготовки прапорщиков. В дни Февральской революции 1917 отряд под его командованием арестовал командующего Одесским военным округом генерала М. Эбелева. По словам М., по прибытии в Петроград в марте 1917 он оформил членство в Рождественском комитете Партии социалистов революционеров (ПСР), считавшемся оплотом левого крыла ПСР. Выступал в партийном клубе и в качестве агитатора на Чугунно-литейном заводе. На 1-м съезде Юго-Западного фронта, проходившем в Каменец-Подольске 7—20 мая [20 мая — 2 июня] 1917 именно М. одним из первых выступил с инициативой создания добровольческих ударных частей. Вернувшись в Петроград, возглавил Оргбюро Всероссийского Исполкома для вербовки волонтеров в ударные части. В дальнейшем возглавлял Всероссийский Добровольческий Комитет. Принимал участие в июньском наступлении 1917 на Западном фронте, был контужен в голову. С июля находился в Петрограде, перейдя в оппозицию Временному правительству с левых позиций. 27 октября [9 ноября] 1917 стал членом штаба Петроградского Военно-революционного комитета ; 28 октября [10 ноября] назначен начальником обороны Петрограда ввиду наступления войск П. Н. Краснова. 29 октября [11 ноября] назначен командующим Петроградским военным округом. 7[20] ноября заявил о сложении полномочий в связи с расхождением левых эсеров с большевиками по поводу состава правительства. После формирования двухпартийного советского правительства с участием Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР), 8[21] декабря назначен начальником штаба Южной группы советских войск под командованием В. А. Антонова-Овсеенко , действовавших на Дону и Украине. 6[19] января 1918 занял Полтаву. 26 января, после 5-дневного обстрела Киева, советские войска под общим командованием М. заняли город. В своем приказе призывал «беспощадно уничтожать всех офицеров, юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции», что способствовало красному террору в Киеве. В то же время М., по его словам, выпустил воззвание об убийстве митрополита Владимира «кучкой анархистов», «с которыми он будет вести беспощадную борьбу». 14 февраля 1918 М., при содействии Антонова-Овсеенко вступил в командование войсками бывшего Румынского фронта и занял пост командующего войсками Одесской советской республики. Объявил себя «Главнокомандующим революционными армиями, действующими против Румынской Олигархии». В ходе боев 26 февраля его войска отбросили перешедшие Днестр румынские части у Рыбницы и Слободки. Передавал значительные денежные суммы левым эсерам и анархистам. В связи с переходом австро-германских войск в наступление, организовал отступление и эвакуацию советских войск в Крым. Выехал в Москву ввиду назначения «военным руководителем в состав Закавказского Военного Совета в Баку», однако 29 апреля 1918 был арестован в штабном вагоне по обвинению в «злоупотреблении властью» (ордер подписан левым эсером В. Александровичем). Центральный комитет Партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов (ЦК ПЛСР) отказался признать М. членом партии и оказывать ему поддержку. После медицинского освидетельствования как «страдающий нервным расстройством в виде тяжелой неврастении» переведен из тюрьмы в лечебницу. С ходатайством об освобождении М. выступила группа военных деятелей из 13 человек во главе с Н. И. Мураловым . На заседании 9 июня Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитетат (ВЦИК) на основании доклада председателя следственной комиссии Н. В. Крыленко постановил дело М. «за отсутствием состава преступления прекратить». 13 июня был назначен главнокомандующим Восточным фронтом, провел его реорганизацию от отрядной системы к дивизионной и затем армейской. 26 июня назначил командующим 1-й армии прибывшего в его распоряжение М. Н. Тухачевского . Войска фронта начали предпринимать наступательные операции, вернув Сызрань и Бугульму. 8 июля вместе с членами Реввоенсовета фронта подписал обращение к войскам Восточного фронта и прифронтовым гарнизонам с осуждением левых эсеров выступления 1918 . Во время совещания с членами Военного совета в Казани 9 июля М. объявил о намерении покинуть город для организации наступления на Самару. Вместо этого он 10—11 июля предпринял ряд шагов по совершению переворота. В ночь на 10 июля М. убыл на пароходе из Казани в Симбирск, где арестовал по обвинению в само­управстве Тухачевского и выступил на митинге перед красноармейцами с изложением программы защиты родины и революции, необходимости срыва Брестского мира 1918 , объявления войны Германии и соглашения с Чехословацким корпусом с целью участия в боевых действиях против немцев (с условием ареста и выдачи руководителей Комитета членов Учредительного собрания), а также выдвинул идею провозглашения Поволжской советской республики с кандидатом на пост главы Совнаркома лидера левых эсеров Б. Д. Камкова. Именовал себя «главнокомандующим всеми вооруженными силами РСФСР». Активное содействие М. оказали командующий Симбирской группой войск левый эсер К. Ф. Иванов и командир Броневого отряда (1-го Курского бронедивизиона), большевик Н. Н. Беретти, эсер-максималист И. К. Трофимовский, группа казанских левых эсеров и др. Противодействие М. начал оказывать председатель губкома РКП(б) И. М. Варейкис . По приказу М. было арестовано несколько советских деятелей. Провел совещание с фракцией левых эсеров и максималистов Симбирского губисполкома, которые сопровождали его затем на заседание губисполкома, где он собирался легитимировать новую республику. Во время начавшейся прямо на заседании перестрелки М. был убит. Вступивший во временное командование фронтом Тухачевский не сумел удержать Симбирска, захваченного Народной армией Комуча. Состоявшийся в начале августа в Москве всероссийский Совет ПЛСР охарактеризовал выступление М. «как прямую измену делу революции, как акт контрреволюционный».

Лит .: Симбирская губерния в годы Гражданской войны (май 1918 — март 1919 гг.). В 2 т. Т. 1. Ульяновск, 1958; Симонов А. А. Главком М. А. Муравьев и создание Восточного фронта (июнь-июль 1918) // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2013. Т. 13. Серия: История Международные отношения. Вып. 1; Боевой восемнадцатый год: Сб. документов и воспоминаний / Науч. ред. Я. В. Леонтьев. М., 2018; Лазарев С. Е. Муравьев М. А. Россия в Гражданской войне. 1918—1922: Энциклопедия. В 3 т. Т. 2. М., 2021. С. 520–522; Его же. Муравьева мятеж // Там же. С. 522–523. Я. В. Леонтьев.