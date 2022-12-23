МОКРОУСОВ, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мокроусов, Алексей Васильевич (наст. имя и отчество — Фома Матвеевич) (09[21].06.1887, с. Поныри Фатежского уезда Курской губ. — 28.10.1959, Симферополь) — деятель анархистского движения, советский военачальник. Из крестьян. С 1905 работал шахтером в Донбассе. Во время Революции 1905—1907 в России примкнул к анархистам-коммунистам. В 1908—1912 — матрос на эсминце «Прыткий» в Гельсингфорсе. В 1912—1917 — в эмиграции. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию, поступил на Черноморский, а затем на Балтийский флот. Во время Октябрьского переворота 1917 командовал отрядом матросов. В ноябре участвовал в подавлении восстания А. М. Каледина на Дону. В декабре был избран в Севастопольский совет. В конце декабря 1917 — феврале 1918 во главе матросского отряда участвовал в боях против УНР и австро-германских войск на Украине. С марта 1918 — начальник областного штаба Красной армии в Крыму. В мае — командующий левым флангом Доно-Кубанского фронта. Затем участвовал в боевых действиях против войск А. И. Деникина , командуя стрелковыми бригадами в составе различных дивизий. 25 февраля 1920 награжден Орденом Красного Знамени. В конце августа — ноябре 1920 — командующий Крымской повстанческой армией, объединявшей красно-зеленых партизан. В 1921 основал сельскохозяйственную коммуну в с. Кара-Кият под Симферополем. С 1928 — член Российской Коммунистическгй партии (большевиков). В 1933—1934 — начальник Колымской экспедиции. В 1934—1936 — исполняющий обязанности директора Крымского государственного заповедника. В 1936—1937, во время Гражданской войны в Испании 1936—1939 — военный советник командующего Арагонским фронтом. 15 июля 1941 — командующий частями народного ополчения в Крыму, подполковник. В октябре 1941 — начале июля 1942 — командующий партизанским движением в Крыму. С апреля 1942 — полковник. Затем занимал пост начальника разведки Северо-Кавказского фронта. С августа 1943 — заместитель командира 34-го стрелкового полка, затем — заместитель командира ­66-го гвардейского стрелкового полка. Участвовал в боевых действиях в Крыму, на территории Болгарии, Румынии и Югославии.

Лит. : Брошеван В. А. А. В. Мокроусов: жизнь в борьбе. Симферополь, 2000; Зарубин А. Г., Зарубин В. Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. Симферополь, 2008; Мальгин А. В. Партизанское движение Крыма и «татарский вопрос». 1941—1944. Симферополь, 2009; Владимирский М. В. Красный Крым 1919 года. М., 2016; Савченко В. А. Діяльність анархістських організацій в Украiні у 1903—1929 рр: історичний аспект та політична практика. Киiв, 2017; Ермаков В. Д. Анархисты на фронтах гражданской войны 1917—1922 годов. СПб., 2018; Азаров В. А. Анархия на Юге: Анархисты южных губерний бывшей Российской империи в борьбе за всеобщее самоуправление. 1917—1918 гг. В 2 т. Одесса, 2021. Д. И. Рублев.