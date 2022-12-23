МИРОНОВ, ФИЛИПП КУЗЬМИЧ

Миронов, Филипп Кузьмич (14[26].10.1872, хутор Буерак-Сенюткин, станица Усть-Медведицкая — 02.04.1921, Москва) — советский военачальник. Казак. В 1890—1894 проходил военную службу, в 1895 поступил в Новочеркасское юнкерское казачье училище, которое кончил в 1898. Участник Русско-японской войны 1904—1905 . Подъесаул, кавалер двух орденов Св. Анны, Св. Станислава и Св. Владимира. В 1906 арестован на три месяца за призыв к отказу от полицейской службы. Освобожден под давлением казаков, но отчислен со службы. В 1910—1914 занимал административные должности. Участник Первой мировой войны 1914—1918 . Произведен в есаулы (1915), войсковые старшины (1916), награжден Георгиевским оружием. Вернулся домой по ранению. Награжден орденами Св. Анны и Св. Станислава 2-й степени. В 1917 выступал за земельную реформу и власть Советов, под которой понимал демократическую федеративную республику. В январе 1918 — военный комиссар Усть-Медведицкого округа. В мае 1918 воевал против белых казаков П. Н. Краснова , возглавил бригаду, затем 23-ю дивизию, в январе 1919 — ударную группу из трех дивизий, с которой развернул наступление на Новочеркасск, но затем был отозван в распоряжение Ставки и назначен помощником командующего Литовско-белорусской армии. 11 июня 1919 назначен командующим Донского революционного корпуса, который находился в процессе формирования в Саранске. Критиковал политику коммунистов на Дону. Подготовил проект программы Рабоче-крестьяно-казацкой партии, близкой идеям социалистов-революционеров -максималистов и левых социалистов-революционеров. 23 августа 1919 заявил о самовольном выступлении на фронт, осудив «самодержавие» комиссаров и бюрократизм коммунистов. Был объявлен вне закона. 13 сентября 1919 арестован по приказу С. М. Буденного . 7 октября 1919 судом был приговорен вместе со своими спо­движниками к расстрелу, но раскаялся в содеянном, затем был амнистирован и возвращен на службу. В январе 1920 вступил в Российскую коммунистическую партию (большевиков). 30 августа 1920 назначен командующим 2-й конной армии. 11—14 октября 1920 нанес поражение войскам П. Н. Врангеля на правобережье Днепра. Принял участие в разгроме войск Врангеля в Крыму. Награжден орденом Красного Знамени. 2-я конная армия была преобразована в корпус, во главе которого М. боролся против повстанцев под командованием Н. И. Махно . 24 января 1921 М. назначен главным инспектором кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии. 8 февраля 1921 провел в Усть-Медведицкой совещание своих сторонников, где обсуждались злоупотребления коммунистов и перспективы борьбы за настоящую Советскую власть. Об этом совещании стало известно сотрудникам Чрезвычайной комиссии (ЧК). 12 февраля 1921 на окружной конференции в Михайловке критиковал продразверстку и потребовал провести чистку аппарата власти. Вечером М. был арестован местными властями и отправлен в Москву. Во время следствия содержался в Бутырской тюрьме, где был убит охранником. Задним числом было оформлено решение о его расстреле. В 1960 реабилитирован.

Лит. : Медведев Р. А., Стариков С. П. Жизнь и гибель Филиппа Кузьмича Миронова. М., 1989; Филипп Миронов (Тихий Дон в 1917—1921 гг.). Документы и материалы. М., 1997; Венков А. В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М., 2008. А. В. Шубин.