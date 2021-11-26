МИРОНОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧ

МИРОНОВ ФИЛИПП КУЗЬМИЧ - советский вое­на­чаль­ник.

Окон­чил Но­во­чер­кас­ское ка­за­чье юн­кер­ское училище (1898 год). Из дон­ских ка­за­ков. На во­енной служ­бе в 1890-1906 годах и с 1914 года. В русско-японскую вой­ну 1904-1905 годов командир сот­ни 26-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка. В 1906 году (по другим дан­ным, в 1905 году) за при­над­леж­ность к ре­во­люционному дви­же­нию от­чис­лен из Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, ли­шён чи­на подъ­е­сау­ла. В 1-ю ми­ро­вую вой­ну доб­ро­воль­цем по­шёл на фронт, вое­вал в со­ста­ве 30-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка, за храб­рость вос­ста­нов­лен в во­ин­ском зва­нии. С мар­та 1916 года по­мощ­ник командира 32-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка по строе­вой час­ти, вой­ско­вой стар­ши­на (1916). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года из­бран командиром пол­ка. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов в январе 1918 года при­вёл с фрон­та на Дон полк, с ко­то­рым уча­ст­во­вал в бое­вых дей­ст­виях про­тив войск генерала П.Н. Крас­но­ва. В начале 1918 года Миронов - член ВРК и во­ен­ком Усть-Мед­ве­диц­ко­го округа, с мая ко­ман­до­вал вой­ска­ми это­го ок­ру­га, с ию­ля - Усть-Мед­ве­диц­кой бри­га­дой, за­тем 23-й стрелковой ди­ви­зи­ей и груп­пой войск 9-й ар­мии Южного фрон­та, уча­ст­во­вав­шей в бо­ях с вой­ска­ми Дон­ской ар­мии. Вес­ной 1919 года вы­сту­пил про­тив по­ли­ти­ки рас­ка­за­чи­ва­ния, за что от­стра­нён от долж­но­сти и в мар­те на­прав­лен по­мощ­ни­ком ко­мандующего Бе­ло­русско-Ли­товской ар­ми­ей, с мая - вре­мен­но исполняющий должность ко­мандира 16-й ар­ми­ей Западного фрон­та. С ию­ня 1919 года член Ка­зачь­е­го от­де­ла ВЦИК и комитета фор­ми­ро­вав­ше­го­ся Осо­бо­го экс­пе­диционного (с ию­ля Дон­ско­го ка­зачь­е­го кавалерийского) кор­пу­са Южного фрон­та. В кон­це августа 1919 года во­пре­ки за­пре­ту РВСР вы­сту­пил с час­тя­ми не­до­уком­плек­тованного кор­пу­са из Са­ран­ска на фронт, за что аре­сто­ван и в ок­тяб­ре при­го­во­рён к рас­стре­лу, но в том же ме­ся­це по­ми­ло­ван ВЦИК. С конца 1919 года член До­нис­пол­ко­ма, заведующий зе­мель­ным от­де­лом. В сентябре - декабре 1920 года ко­мандующий Вто­рой кон­ной ар­ми­ей, сыг­рав­шей важ­ную роль в раз­гро­ме войск «Рус­ской ар­мии» генерал-лейтенанта П.Н. Вран­ге­ля и ос­во­бож­де­нии Северной Тав­рии и Кры­ма. В декабре 1920 года на­зна­чен ин­спек­то­ром ка­ва­ле­рии РККА. В феврале 1921 года аре­сто­ван, по­гиб в Бу­тыр­ской тюрь­ме при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах. В 1960 году Во­енной кол­ле­гией Верхов­но­го су­да СССР де­ло пре­кра­ще­но «за от­сут­ст­ви­ем со­ста­ва пре­сту­п­ле­ния».

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1916 год) и другими, а так­же ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1920 год) и Почетным ре­во­люционным ору­жи­ем.