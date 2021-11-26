МЕЛИКОВ Владимир Арсеньевич

Советский во­енный тео­ре­тик и ис­то­рик, генерал-майор (1940). Окон­чил Во­енную ака­де­мию РККА (1923).

На во­ен. служ­бе с 1917, уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны . В 1918 всту­пил в РККА. В Гражданскую вой­ну 1917–22 , в но­яб. 1917 – янв. 1918, ком. от­ря­да Крас­ной гвар­дии, в февр.– окт. 1918 – стрелк. пол­ка. С окт. 1918 слу­жил во Все­рос­сий­ском глав­ном шта­бе и По­ле­вом шта­бе РВСР. Во вре­мя сов.-польск. вой­ны 1920 (с ию­ня 1920) зам. ко­манд. 4-й ар­ми­ей Зап. фрон­та. В окт. 1920 нач. 13-й стрелк. ди­ви­зии на Юж. фрон­те, дей­ст­во­вав­шей в Сев. Тав­рии про­тив войск «Рус­ской ар­мии». С 1924 М. – адъ­юнкт, за­тем пре­по­да­ва­тель и нач. ка­фед­ры во­ен. ис­то­рии Во­ен. ака­де­мии им. М. В. Фрун­зе. С 1936 нач. ка­фед­ры во­ен. ис­то­рии Ака­де­мии Ген­шта­ба , проф. (1938). На­ря­ду с пре­по­да­ват. ра­бо­той М. за­ни­мал­ся на­уч­но- ис­сле­до­ват. дея­тель­но­стью. Его осн. на­уч­ные тру­ды по­свя­ще­ны ана­ли­зу во­ен. дей­ст­вий в 1-й ми­ро­вой вой­не и Гражд. вой­не 1917–22, во­про­сам раз­ви­тия во­ен. ис­кус­ст­ва и во­ен. ис­то­рии, раз­ра­бот­ке про­блем на­чаль­но­го пе­рио­да вой­ны и стра­те­гич. раз­вёр­ты­ва­ния воо­руж. сил на ТВД; ис­сле­до­вал 30-лет­нюю дея­тель­ность ге­не­раль­ных шта­бов осн. ев­роп. го­су­дарств, пред­ше­ст­во­вав­шую 1-й ми­ро­вой вой­не. В 1942 по лож­но­му до­но­су от­стра­нён от долж­но­сти, за­тем уво­лен из ар­мии. Аре­сто­ван в 1944, умер в за­клю­че­нии. По­смерт­но реа­би­ли­ти­ро­ван. На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни (1920).

Сочинения:

Про­бле­ма стра­те­ги­че­ско­го раз­вер­ты­ва­ния по опы­ту ми­ро­вой и гра­ж­дан­ской вой­ны. М., 1935. Т. 1;

Мар­на. Вис­ла. Смир­на. 2-е изд. М., 1937;

Ге­рои­че­ская обо­ро­на Ца­ри­цы­на (1918). 2-е изд. М., 1940.

Автор статьи: А. Д. Бор­щов.