МАРКОВ, СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Марков, Сергей Леонидович (07[19].07.1878, Санкт-Петербургская губ. — 25.06.1918, Ставропольская губ.) — российский военачальник, деятель Белого движения , военный теоретик.

Родился в родовитой дворянской семье, окончил Первый Московский кадетский корпус и Константиновское артиллерийское училище, а также два класса Николаевской академии Генерального штаба, после чего был произведен в штабс-капитаны. Участник Русско-японской войны 1904—1905 , в ходе которой получил несколько орденов и был произведен в капитаны. С 1908 преподавал тактику, военную географию и русскую военную историю в Павловском военном училище и Михайловском артиллерийском училище. С началом Первой мировой войны 1914—1918 переведен в действующую армию на Юго-Западный фронт. Был начальником штаба 4-й (железной) стрелковой бригады, которой командовал А. И. Деникин . С февраля 1915 командовал 13-м стрелковым полком, а в декабре того же года был произведен в генерал-майоры. В 1916 был переведен на Кавказский фронт, а затем вел ускоренные лекции в Николаевской академии Генерального штаба. После начала Российской революции 1917 находился на командных должностях на Западном и Юго-западном фронтах, в мае 1917 произведен в генерал-лейтенанты.

Участник Корниловского выступления 1917 , после провала которого был арестован и заключен в Быховскую тюрьму. После прихода большевиков к власти вместе с другими участниками выступления был освобожден и отправился на Дон, где принял участие в формировании Добровольческой армии . Участник Первого Кубанского похода 1918 и штурма Екатеринодара 1918. При отступлении из-под Екатеринодара одержал победу в бою у станции Медведовская, чем спас армию от полного разгрома. Во время Второго Кубанского похода погиб в бою у станции Шаблиевка на железнодорожной ветке Царицын — Торговая. В память о нем 1-й Офицерский полк, которым он командовал, был переименован в 1-й Офицерский генерала Маркова полк — один из четырех «цветных» полков белой армии на Юге России, развернутый в октябре 1919 в Марковскую дивизию.

Соч. : Операция на реке Шахэ. Действия Восточного отряда генерал-лейтенанта Штакельберга. СПб., 1906; Записки по истории Русской армии. 1856—1891. СПб., 1910; Гиссер Г. Г., Марков С. Л. Военная география иностранных государств. СПб., 1911.

Лит. : Камилин Я. Генерал Сергей Леонидович Марков. Ростов-на-Дону, 1919; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Париж, 1921—1926; Петров С. Г. Трагедия генерала Маркова. Псков, 1994; Марков и марковцы. М., 2001; Гагкуев Р. Г. Генерал С. Л. Марков: Забытые страницы биографии. М., 2004. Д. К. Баканов.