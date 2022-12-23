МАРКОВ, НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Марков, Николай Евгеньевич (02[14].04.1866, имение Александровка, Щигровский уезд Курской губ. — 22.04.1945, Висбаден, Германия) — российский политик. Потомственный дворянин из рода Марковых. Отец — Евгений Львович Марков (1835—1903) — был известен как литератор, педагог и государственный деятель. Депутат III и IV Государственной думы в Российской империи от Курской губернии. Под прозвищем «Марков 2-й» (депутаты-однофамильцы в Думе получали нумерацию по возрасту) снискал известность своими погромно-шовинистическими речами в Государственной думе. Был ведущим оратором фракции правых, крайним монархистом и шовинистом. Экстремистские националистические взгляды Маркова 2-го и спровоцированные им скандалы в Думе сделали его символом реакции для всей России, а его имя нарицательным. Один из руководителей черносотенных «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела». Вел активную издательскую и пропагандистскую деятельность, частично субсидированную правительством. Издавал газету «Курская быль», сотрудничал с газетой «Свет». Был одним из постоянных авторов «Вестника Союза Русского Народа». Также активно участвовал в работе «Земщины», издателем которой он стал в 1915. С августа 1915 — член Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. В 1915—1916 предпринимал усилия для объединения монархических организаций ультраправого толка, выступал как ярый противник Прогрессивного блока. В 1918—1920 участвовал в Белом движении на Северо-Западе России, в армии генерала Н. Н. Юденича , затем жил в эмиграции. С 1921 председатель Высшего монархического совета.

Соч. : Отреченные дни Февральской революции 1917 года. Харбин, 1938.

Лит. : Ольшанский Н. Н. 3-й созыв Государственной Думы. СПб., 1910; Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906—1917. Дневник и воспоминания. М., 2001; Стрелков А. Т. Черная сотня в Центральном Черноземье. Курск, 2003; Иванов А. А. Последние защитники монархии. Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917). СПб., 2006; Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900—1917 / Отв. редактор О. А. Платонов. М., 2008; Орлов А. С., Георгиева Н. Г., Георгиев В. А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012. В. И. Плотников.