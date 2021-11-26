МАНЕВИЧ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ
Советский военный разведчик, Герой Советского Союза (1965 год, посмертно), полковник (1935 год).
Учился на техническом отделении колледжа в Женеве (1916 год), окончил Военную академию РККА (1924 год) и курсы усовершенствования начсостава при Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского (1929 год).
В 1907-1916 годы жил в Швейцарии, куда был вывезен старшим братом, выучил английский, немецкий, французский и итальянский языки.
В 1916 году призван в российскую императорскую армию, служил в 123-м Кавказском стрелковом полку. В апреле 1918 года вступил в РККА.
Участник Гражданской войны 1917-1922 годов, воевал на Восточном фронте и на Кавказе: военный комиссар бронепоезда, комиссар отдельного коммунистического отряда, заместитель, затем начальник оперативного отделения штаба Кавказского корпуса.
С 1924 года начальник полковой школы 55-й стрелковой дивизии. В августе 1924 года - ноябре 1925 года в распоряжении Разведывательного управления (РУ) штаба РККА.
В ноябре 1925 года - марте 1927 года находился в заграничной командировке в Германии, где выполнял задания советской военной разведки.
В мае - ноябре 1927 года начальник сектора 3-го отдела РУ штаба РККА, затем стажировался в должности командира роты 164-го стрелкового полка (ноябрь 1927 года - декабрь 1928 года), лётчика-наблюдателя 44-го отдельный авиационного отряда в Грузии (май - октябрь 1929 года).
В 1929-1930 годы руководил нелегальной военно-технической резидентурой в Италии, работая под именем австрийского предпринимателя К. Кертнера, в качестве руководителя Международного бюро изобретений и патентов «Эврика» (февраль 1930 года - октябрь 1932 года). Создал резидентуру в Милане. В декабре 1936 года (по другим данным, в 1932 году) арестован итальянской контрразведкой из-за предательства советского агента П. Эспозито. В феврале 1937 года приговорён к 12 (по другим сведениям, к 16) годам тюремного заключения.
В сентябре 1943 года освобождён американскими войсками, затем захвачен в плен германскими войсками (по другим данным, передан итальянцами германским властям), содержался в концлагерях Маутхаузен, Мельк, Эбензе (все - в Австрии), выдавал себя за советского полковника Я.Н. Старостина. Руководил подпольной организацией в концлагере Эбензе. Тяжело больным освобождён 6 мая 1945 года американскими войсками.
Похоронен под именем Старостина, перезахоронен в 1965 году под своей фамилией на кладбище Санкт-Мартин-Зюд в городе Линц (Австрия).
Награждён орденом Ленина.