МАМОНТОВА РЕЙД 1919
МАМОНТОВА РЕЙД 1919 года - боевые действия 10 августа - 19 сентября усиленного пехотными частями и бронепоездами 4-го Донского конного корпуса генерал-лейтенанта К.К. Мамонтова в тылу советского Южного фронта в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов.
Узнав о подготовке наступления советских войск (смотри в статье Августовское наступление 1919 года), командование Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) решило организовать рейд кавалерийского корпуса по тылам советского Южного фронта с целью сорвать его наступление, а также оказать содействие главным силам Донской армии, наступавшим на лискинском направлении.
Утром 10 августа 4-й Донской конный корпус (около 6 тысяч сабель, 3 тысяч штыков, 12 орудий, 7 бронепоездов, 3 бронеавтомобиля) прорвал фронт на стыке советских 8-й и 9-й армий (северо-западнее Новохопёрска) и устремился на север. Командование Южного фронта попыталось ликвидировать прорыв казачьей конницы собственными силами, но успеха не достигло: 18 августа мамонтовцы заняли Тамбов, а 22 августа - Козлов (Мичуринск), где находился штаб Южного фронта. В сложившейся обстановке Совет Обороны страны 23 августа постановил ввести военное положение в 6 губерниях (в том числе Воронежской и Тамбовской); образовать в уездных городах и на железнодорожных станциях ревкомы для мобилизации всех сил и средств на оборону своих территорий и подавления возможных контрреволюционных выступлений. Общее руководство деятельностью ревкомов осуществлял РВСР, назначивший 25 августа член РВС Южного фронта М.М. Лашевича командующим войсками Внутреннего фронта (к 10 сентября насчитывал около 10,5 тысяч штыков, 1,5 тысяч сабель, 212 пулемётов, 67 орудий, а также авиацию и бронепоезда), на который возлагалась задача ликвидации Мамонтова рейда. Кроме того, командованию Внутреннего фронта были подчинены вооруженные отряды коммунистов-добровольцев и части особого назначения (всего около 11 тысяч человек).
Воспользовавшись несогласованностью действий советских войск, корпус Мамонтова 25 августа начал наступление из Козлова на запад и северо-запад. На своём пути мамонтовцы уничтожали фронтовые и армейские склады, разрушали железнодорожные станции и мосты, распустили несколько десятков тысяч мобилизованных в РККА, сформировали отдельную пехотную бригаду из добровольцев (впоследствии Тульская пехотная дивизия ВСЮР). Отряд казаков (300 сабель) 27 августа занял Раненбург (Чаплыгин), а советское командование, ошибочно посчитав, что в Раненбурге находятся главные силы противника, стало сосредотачивать в этом направлении свою основную группировку. Тем временем Мамонтов повернул корпус на город Лебедянь, который занял 28 августа, затем овладел Ельцом (31 августа), Задонском (5 сентября), Касторным (6 сентября) и 11 сентября взял Воронеж. Однако 12 сентября части 4-го Донского конного корпуса были выбиты из города советскими войсками и понесли тяжёлые потери. Главное командование РККА и командование Южного фронта, стремясь не допустить отхода казаков Мамонтова за линию фронта, решило окружить и уничтожить их южнее Воронежа. Для этого с фронта были сняты Конный корпус С.М. Будённого и 37-я стрелковая дивизия. Но Мамонтов, вместо предполагаемого отступления на юг (вдоль левого берега Дона в район Лиски), повернул на юго-запад, 17 сентября переправился через Дон в районе Гремячье-Сторожевое и 19 сентября соединился с 3-м Кубанским конным корпусом генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро, выдвинутым командованием ВСЮР в район Нового Оскола для содействия прорыву.
Сорокадневный Мамонтова рейд дезорганизовал тыл Южного фронта, отвлёк значительную часть его сил (около 40 тысяч штыков и сабель) на борьбу с казачьей конницей, однако своей основной цели - сорвать подготовку наступления советских войск - в значительной степени из-за несогласованности действий 4-го Донского конного корпуса с наступавшими с фронта главными силами Донской армии не достиг. Увлёкшись грабежами, конница Мамонтова оказалась обременённой многочисленными обозами и потеряла манёвренность; её боеспособность резко снизилась, во многих частях появились признаки разложения. Первоначальный успех Мамонтова рейда подтолкнул советское командование к необходимости ускоренного формирования в РККА крупных кавалерийских соединений.
Исторические источники:
Рымшан М.Б. Рейд Мамонтова. Авг. - сент. 1919 г. М., 1926;
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922 гг.): Сб. документов. М., 1972. Т. 2;
Деникин А.И. Поход на Москву. М., 1989.