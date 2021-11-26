МАМОНТОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

МАМОНТОВ (Ма­ман­тов) КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - российский вое­на­чаль­ник, один из во­енных ру­ко­во­ди­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния на Юге Рос­сии в Гра­ж­дан­скую вой­ну 1917-1922 годов , генерал-майор (1917 год).

Из дво­рян.

Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское кавалерийское училище (1890 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

На во­енной служ­бе с 1888 года. В 1890-1893 годы слу­жил в лейб-гвардии. Кон­но-гре­на­дер­ском пол­ку. В 1893 году пе­ре­ве­дён в 4-й улан­ский Харь­ков­ский полк, но вско­ре от­чис­лен в за­пас ар­мей­ской ка­ва­ле­рии. В 1899 году вновь при­нят на служ­бу и за­чис­лен в 3-й Дон­ской ка­за­чий полк. Доб­ро­воль­цем уча­ст­во­вал в русско-японской вой­не 1904-1905 годов в со­ста­ве 1-го Чи­тин­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка За­бай­каль­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. В 1905 году воз­вра­щён в со­став Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска и на­зна­чен по­мощ­ни­ком командира 1-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка.

Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, командир 19-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка (с август 1914 года). В октябре 1914 года снят с долж­но­сти за низ­кую дис­ци­п­ли­ну в пол­ку (гра­бе­жи мир­но­го на­се­ле­ния) и при­ко­ман­ди­ро­ван к 6-му Дон­ско­му ка­зачь­е­му пол­ку. В апреле 1915 года на­зна­чен ко­ман­ди­ром это­го пол­ка, а в мар­те 1917 года - командир бри­га­ды 6-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии.

В декабре 1917 года воз­вра­тил­ся на Дон, где в январе 1918 года из ка­за­ков ста­ни­цы Ниж­нечир­ской соз­дал пар­ти­зан­ский от­ряд, во гла­ве ко­то­ро­го уча­ст­во­вал в воо­руженной борь­бе про­тив советской вла­сти. В мае 1918 года ко­ман­до­вал груп­пой войск Дон­ской ар­мии, дей­ст­во­вав­шей на ца­ри­цын­ском на­прав­ле­нии. В августе 1918 - феврале 1919 годов ко­мандующий Восточным (Ца­ри­цын­ским) фрон­том, про­из­ве­дён в генерал-лейтенанты (1919 год). За­тем ко­ман­до­вал кон­ной груп­пой Дон­ской ар­мии, пре­об­ра­зо­ван­ной в августе 1919 года в 4-й Дон­ской кон­ный кор­пус.

Во гла­ве его в августе - сентябре 1919 года пред­при­нял рейд по ты­лам советского Южного фрон­та (смотри в статье Ма­мон­то­ва рейд 1919 года ). В на­ча­ле ок­тяб­ря пред­при­нял вто­рой рейд по ты­лам советской 9-й ар­мии Юго-Восточного фрон­та. Оба рей­да от­влек­ли зна­чительные си­лы советских войск с фрон­та, но ре­шаю­ще­го влия­ния на опе­ра­тив­но-стра­те­гическую об­ста­нов­ку на Юге Рос­сии не ока­за­ли.

В октябре - но­ябре 1919 года Мамонтов ко­ман­до­вал Ма­нёвренной кон­ной груп­пой (4-й Дон­ской и 3-й Ку­бан­ский кон­ные кор­пу­са) Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, ко­то­рая бы­ла раз­би­та кон­ни­цей С.М. Бу­дён­но­го под Во­ро­не­жем и Кас­тор­ной (ны­не Кас­тор­ное).

2 декабря 1919 года от­стра­нён ко­мандования Доб­ро­вольческой ар­ми­ей генерал-лейтенантом П.Н. Вран­ге­лем от ко­ман­до­ва­ния груп­пой (официальный пред­лог - раз­вал дис­ци­п­ли­ны в ка­зачь­их час­тях), по­сле че­го сам от­ка­зал­ся от ко­ман­до­ва­ния 4-м Дон­ским кон­ным кор­пу­сом. В начале января 1920 года, по­сле воз­вра­ще­ния кор­пу­са в со­став Дон­ской ар­мии, сно­ва всту­пил в ко­ман­до­ва­ние им. В се­ре­ди­не ян­ва­ря при­был в Ека­те­ри­но­дар на за­се­да­ние Вер­хов­но­го кру­га ка­за­ков До­на, Ку­ба­ни и Те­ре­ка, но за­бо­лел ти­фом и умер (по другим дан­ным, был от­рав­лен).

Исторические источники:

Бу­ден­ный С.М. Прой­ден­ный путь. М., 1959. Кн. 1;

Де­ни­кин А.И. Очер­ки рус­ской сму­ты. М., 2003. Кн. 3.