МАМОНТОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
МАМОНТОВ (Мамантов) КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - российский военачальник, один из военных руководителей Белого движения на Юге России в Гражданскую войну 1917-1922 годов, генерал-майор (1917 год).
Из дворян.
Окончил Николаевское кавалерийское училище (1890 год) в Санкт-Петербурге.
На военной службе с 1888 года. В 1890-1893 годы служил в лейб-гвардии. Конно-гренадерском полку. В 1893 году переведён в 4-й уланский Харьковский полк, но вскоре отчислен в запас армейской кавалерии. В 1899 году вновь принят на службу и зачислен в 3-й Донской казачий полк. Добровольцем участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов в составе 1-го Читинского казачьего полка Забайкальского казачьего войска. В 1905 году возвращён в состав Донского казачьего войска и назначен помощником командира 1-го Донского казачьего полка.
Участник 1-й мировой войны, командир 19-го Донского казачьего полка (с август 1914 года). В октябре 1914 года снят с должности за низкую дисциплину в полку (грабежи мирного населения) и прикомандирован к 6-му Донскому казачьему полку. В апреле 1915 года назначен командиром этого полка, а в марте 1917 года - командир бригады 6-й Донской казачьей дивизии.
В декабре 1917 года возвратился на Дон, где в январе 1918 года из казаков станицы Нижнечирской создал партизанский отряд, во главе которого участвовал в вооруженной борьбе против советской власти. В мае 1918 года командовал группой войск Донской армии, действовавшей на царицынском направлении. В августе 1918 - феврале 1919 годов командующий Восточным (Царицынским) фронтом, произведён в генерал-лейтенанты (1919 год). Затем командовал конной группой Донской армии, преобразованной в августе 1919 года в 4-й Донской конный корпус.
Во главе его в августе - сентябре 1919 года предпринял рейд по тылам советского Южного фронта (смотри в статье Мамонтова рейд 1919 года). В начале октября предпринял второй рейд по тылам советской 9-й армии Юго-Восточного фронта. Оба рейда отвлекли значительные силы советских войск с фронта, но решающего влияния на оперативно-стратегическую обстановку на Юге России не оказали.
В октябре - ноябре 1919 года Мамонтов командовал Манёвренной конной группой (4-й Донской и 3-й Кубанский конные корпуса) Добровольческой армии, которая была разбита конницей С.М. Будённого под Воронежем и Касторной (ныне Касторное).
2 декабря 1919 года отстранён командования Добровольческой армией генерал-лейтенантом П.Н. Врангелем от командования группой (официальный предлог - развал дисциплины в казачьих частях), после чего сам отказался от командования 4-м Донским конным корпусом. В начале января 1920 года, после возвращения корпуса в состав Донской армии, снова вступил в командование им. В середине января прибыл в Екатеринодар на заседание Верховного круга казаков Дона, Кубани и Терека, но заболел тифом и умер (по другим данным, был отравлен).
Исторические источники:
Буденный С.М. Пройденный путь. М., 1959. Кн. 1;
Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 2003. Кн. 3.