МАМАНТОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Военная карьера

По происхождению из дворян. Учился в кадетском корпусе, в 1890 г. окончил Николаевское кавалерийское училище. После службы в кавалерийских полках, в 1899 г. перешел на службу в 3-й Донской казачий полк. Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. , сражался в составе Отдельной Забайкальской казачьей бригады генерала П. И. Мищенко. Во время Первой мировой войны, командовал 19-м и 6-м Донскими казачьими полками, бригадой в 6-й Донской казачьей дивизии.

Во время Гражданской войны

После Октябрьской революции 1917 г. генерал Мамантов вместе со своей бригадой покинул развалившийся фронт и вернулся на Дон. В январе 1918 г. во главе партизанского отряда пробился в Новочеркасск. Принял участие в Степном походе против большевиков. С 23 февраля 1919 г. встал во главе 1-й Донской армией, затем командовал 4-м Донским казачьим корпусом. В августе Мамантов во главе корпуса прорвал Южный фронт красных и совершил знаменитый рейд по тылам, захватив Тамбов, Воронеж, Елец и другие города и поселки, нарушив снабжение и координацию сил красных. Для борьбы с корпусом Мамантова красные создали Внутренний фронт, все силы которого были брошены против казаков. Рейд получил разную оценку от главнокомандующего ВСЮР А.И. Деникина . Отношения между белыми и донскими казаками были непростыми, в декабре 1919 г. по приказу П.Н. Врангеля под его началом остались лишь части 4-го конного корпуса, хотя после рейда Мамантов возглавил более крупного воинского подразделения (9-ю Донскую казачью дивизию), а над ним был поставлен С.Г. Улагай . Мамантов фактически самовольно оставил войска и уехал на станцию Лиман, откуда обратился с открытым письмом о нежелании служить под началом Улагая. Между командованием донских казаков и А.И. Деникиным состоялся обмен телеграммами, последний был вынужден пойти на уступки, донских казаков выделили из частей Добровольческой армии, а командование над ними вернули Мамантову, чей конный отряд проявил себя в боях с красными в декабре 1919 г. во время Харьковской операции Красной Армии. 6 января 1920 г. корпус Мамантова перешел в контрнаступление и в боях между Батайском и станицей Старочеркасской остановил наступление Первой конной армии С.М. Буденного. 10 января Мамантов выехал в Екатеринодар для участия в заседаниях Верховного Круга Дона, Кубани и Терека. Неожиданно заболел тифом и слег в госпиталь, где вскоре и скончался. Его похоронили в усыпальнице собора св. Екатерины.