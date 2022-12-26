МАМАНТОВ, КОНСТАН­ТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

Мамантов (Мамонтов) , Констан­тин Константинович (16[28].10.1869, Санкт-Петербург — 01.02.1920, Екатеринодар) — российский военачальник. С 1888 на военной службе. В 1890 окончил Николаевское кавалерийское училище. Участвовал в Русско-японской войне 1904—1905 (есаул, войсковой старшина) и в Первой мировой войне 1914—1918 , командовал казачьими полками и бригадой. Генерал-майор. Кавалер трех орденов Св. Анны, двух Св. Станислава и двух Св. Владимира. В 1917 вернулся на Дон. В январе 1918 сформировал отряд, с которым начал действовать против сторонников советской власти . Участник Степного похода белых казаков в феврале—мае 1918. В составе войск П. Н. Краснова участвовал в попытках взять Царицын (см. Царицына оборона 1918 ). После образования Вооруженных сил юга России (ВСЮР) 23 февраля 1919 М. стал командующим 1-й Донской армией, затем — командиром 2-го сводного казачьего корпуса. С июля 1919 — командир 4-го Донского конного корпуса. В августе корпус был усилен другими частями, численность группировки под командованием М. составляла 6 тыс. сабель, 3 тыс. штыков, 12 орудий, 3 бронеавтомобиля, 7 бронепоездов. 10 августа 1919 группировка начала рейд по тылам Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Она переправилась через р. Хопер, прорвала Южный фронт РККА на стыке 8-й и 9-й армий. Для борьбы с рейдом был создан Внутренний фронт РККА под командованием М. Лашевича численностью 22 тыс. Рейд М. отвлек на себя 5 стрелковых дивизий, конный корпус С. М. Буденного и другие части. Группировка М. захватила Тамбов (18 августа), Козлов (23 августа), Лебедянь (28 августа), Елец (31 августа), Касторное (6 сентября), Воронеж (11 сентября). Из населения и пленных была создана Тульская добровольческая пехотная дивизия. Тылы Южного фронта оказались серьезно дезорганизованы. Были распущены десятки тысяч мобилизованных в РККА. Казакам досталась богатая добыча, которая замедляла движение кавалерии. 19 сентября под Новым Осколом группа под командованием М. со­единилась с войсками ВСЮР, пройдя в ходе рейда 2040 верст. М. возглавил конную группу, включавшую 4-й Донской конный корпус, 3-й конный корпус и сводную кавалерийскую дивизию. Но часть казаков, участвовавших в рейде, уехала домой, чтобы отвезти трофеи. 13—19 октября под Воронежем конный корпус Буденного, поддержанный тремя красными армиями, столкнулся с донской и кубанской кавалерией белых под командованием М. и А. Шкуро. 24 октяб­ря корпус Буденного и войска 8-й армии взяли Воронеж. 5—15 ноября в ходе ожесточенных боев красные овладели Касторной и вышли на оперативный простор во фланг основным силам ВСЮР. 4 декабря командующий Добровольческой армией П. Н. Врангель снял М. с поста командующего группой, оставив его командующим корпуса. В ответ 7 декабря 1919 М. уехал с фронта и 9 декабря подал в отставку, выступив с обвинениями в адрес генералов Врангеля и И. П. Романовского. Позицию М. поддержал донской атаман А. П. Богаевский и командующий Донской армией В. И. Сидорин. М. остался командующим конной группы. Умер от тифа.

Лит. : Рымшан М. Б. Рейд Мамонтова. Август-сентябрь 1919 г. М., 1926; Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. Ч. 1. М., 1992; Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская война 1918—1921. СПб., 2002; Деникин А. И. Очерки русской смуты: вооруженные силы юга России. Заключительный период борьбы. Январь 1919 — март 1920. Минск, 2002; Венков А. В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год. М., 2008; Гагкуев Р. Г. Белое движение на Юге России. Военное строительство, источники комплектования, социальный состав. 1917—1920 гг. М., 2012; Егоров А. И. Разгром Деникина: 1919. М., 2012. А. В. Шубин.