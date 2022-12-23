МАХНО, НЕСТОР ИВАНОВИЧ

Махно, Нестор Иванович (настоящая фамилия Михненко) (26.10[08.11].1888, с. Гуляй-поле, Екатеринославская губ. — 25.07.1934, Париж) — лидер повстанческого Махновского движения на Украине, участник международного анархистского движения.

Родился в крестьянской семье. С 1903 работал на заводе Кернера в Гуляй-поле. С сентября 1906 участвовал в террористической организации «Крестьянская группа анархистов-коммунистов» (другое название — «Союз вольных хлеборобов»). 22 марта 1910 М., несмотря на то что не участвовал в убийствах, был приговорен к смертной казни. Однако родители скрыли истинную дату рождения М., и его сочли малолетним — 1889 рождения. В связи с этим казнь была заменена пожизненным заключением, которое М. отбывал в Московской Бутырской тюрьме.

В результате Февральской революции 1917 М. был освобожден и вернулся в Гуляй-поле 23 марта 1917. Создал Гуляй-польскую группу анархо-коммунистов, которая установила контроль над сетью общественных структур района, включавшую Крестьянский союз (с августа — Совет), профсоюз и др. М. заручился поддержкой крестьян, так как выступал за конфискацию помещичьих земель. Участвовал в создании сельской коммуны. 25 сентября 1917 съезд Советов и крестьянских организаций в Гуляй-поле провозгласил конфискацию помещичьих земель и передачу их в общественную собственность. В октябре—декабре 1917 М. возглавлял профессиональный Союз металлистов, деревообделочников и других профессий, принуждал предпринимателей к выполнению требований рабочих.

В условиях немецкого наступления в ночь на 16 апреля 1918 в Гуляй-поле был совершен переворот в пользу украинских националистов. В апреле—июне 1918 М. путешествовал по России. В июле 1918 М. с помощью большевиков вернулся в Гуляй-поле, создал небольшой партизанский отряд, с сентября вел боевые операции против оккупантов. Вывод оккупационных войск после начала Ноябрьской революции в Германии 1918—1919 вызвал всплеск повстанческого движения. 27 ноября 1918 отряд М. занял Гуляй-поле. 27—31 декабря 1918 М. в союзе с отрядом большевиков отбил у войск Украинской народной республики (УНР) Екатеринослав, но из-за противоречий с большевиками не смог удержать город под напором войск УНР.

В январе 1919 белые развернули наступление на Гуляй-поле. Махновцы страдали от нехватки боеприпасов и оружия. 26 января 1919 они вступили в союз с большевиками и были реорганизованы в 3-ю бригаду 1-й Заднепровской дивизии под командованием П. Е. Дыбенко . С мая 1919 бригада действовала в составе 2-й Украинской армии фактически на правах дивизии.

Получив от красных боеприпасы, 4 февраля 1919 М. перешел в наступление и взял Бахмут, Волноваху, Бердянск и Мариуполь, разгромив группировку белых. После объявления «добровольной мобилизации» численность войск М. достигала 15—20 тыс. вооруженных бойцов при свыше 30 тыс. невооруженного резерва.

На контролируемой махновцами территории возникла самостоятельная система советской власти, автономная от властей УССР и РСФСР. В районе активно действовали анархисты и левые эсеры, гражданская власть принадлежала повстанческим съездам и избранному II съездом Военно-революционному совету (ВРС). М. не претендовал на гражданскую власть, удостоившись поста почетного председателя II съезда. Критиковал политику большевиков. М. и его сторонники создали Союз анархистов. Идеологию движения определяли взгляды М. и анархиста П. А. Аршинова . Впоследствии М. называл свои взгляды анархо-коммунизмом «бакунинско-кропоткинского толка». В апреле 1919, когда фронт стабилизировался, большевиками был взят курс на ликвидацию особого положения махновского района. Командование запретило уже начавшееся развертывание махновской бригады в дивизию, что вызвало возмущение махновцев. Они были обвинены в неподчинении. 3 июня 1919 командующий Южным фронтом В. М. Гиттис отдал приказ о начале ликвидации «махновщины» и об аресте М. Он согласился сдать дивизию новому командованию, чтобы предотвратить столкновение с красными в тылу фронта. В это время Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) вторглись в район Гуляй-поля. Некоторое время М. воевал вместе с красными частями, но узнав 15 июня 1919 о приказе советских властей о его аресте, с небольшим отрядом ушел на Правобережье Украины. После расстрела красными сотрудников его штаба 16 июня 1919, М. развернул боевые действия против Красной армии. Отряд М. объединился с отрядом националиста Н. А. Григорьева (см. Григорьева выступление 1919 ). 27 июля 1919 Григорьев был убит махновцами. В условиях отступления Красной армии с Украины бывшие махновцы свергли красных командиров и 5 августа присоединились к М. Была провозглашена «Революционная повстанческая армия Украины (махновцев)». 26—27 сентября М. нанес белым поражение под Перегоновкой и вырвался на оперативный простор в тылы ВСЮР. В районе Гуляй-поля, Александровска и Екатеринослава возникла обширная повстанческая зона, оттянувшая на себя часть сил белых во время наступления А. И. Деникина на Москву.

28 октября 1919 белые взяли Гуляй-поле, но 11 ноября махновцы взяли Екатеринослав, который удерживали до 9 декабря. Предприятия были переданы в руки тех, кто на них работал. Был создан ВРС, культурно-просветительскую комиссию которого возглавил анархист В. М. Волин , ставший ведущим идеологом движения в этот период. ­Разрешалась деятельность левых партий. 27 октября — 2 ноября 1919 махновцы провели в Александровске съезд повстанцев, рабочих и крестьян, который обсуждал будущее устройство общества на основе самоуправления. Армия махновцев выросла до нескольких десятков тысяч бойцов.

В декабре 1919 махновская армия стала терпеть поражения, была дезорганизована эпидемией тифа, заболел и М. Когда в район действия махновского движения вошла Красная армия, Всеукраинский ревком 9 января 1920 объявил М. вне закона под предлогом невыполнения им приказа идти на фронт Советско-польской войны 1919—1920 . Развернулась партизанская война махновцев против красных. 29 мая 1920 был создан Совет Революционных повстанцев Украины (махновцев) (СРПУ), в который вошли М., начальник штаба В. Ф. Белаш и другие командиры. Этот СРПУ считался высшей властью в махновском движении. Вскоре в армии М. было уже почти 20 тыс. бойцов. Во время рейда по тылам красных в июле—сентябре 1920 махновцы прошли около 700 км и взяли Изюм, Зеньков, Миргород, Старобельск. М. был серьезно ранен в ногу. В октябре командование армией перешло к С. Н. Каретникову, а М. стал председателем Революционной повстанческой армии.

2 октября 1920 было достигнуто соглашение о прекращении военных действий между махновцами и красными. Махновцы приняли участие в разгроме войск П. Н. Врангеля . После победы над белыми, 26 ноября 1920 красные внезапно напали на махновцев. Однако М. сумел уйти из-под удара, и в конце 1920 — летом 1921 вел партизанскую войну. Операциями против него руководил лично М. В. Фрунзе . 28 августа 1921 Махно с отрядом переправился через Днестр в Бессарабию.

В Румынии махновцы были разоружены властями. В апреле 1922 М. переехал в Польшу. 25 сентября 1922 М., его жена Г. А. Кузьменко и двое их соратников — И. Хмара и Я. Дорошенко были арестованы по подозрению в подготовке восстания. 30 ноября 1922 М. и его товарищи были оправданы судом. М. жил в Торуни, Данциге, Париже. Работал столяром. В 1925—1927 входил в Группу русских анархистов за границей, публиковался в журнале «Дело труда». В 1926 Аршинов и М. выдвинули проект «Платформы Всеобщего союза анархистов», которая вызвала бурную дискуссию в международном анархистском движении. Большинство анархистов сочли «платформу» слишком авторитарной, противоречащей принципам анархистского движения. C 1929 у М. обострился туберкулез, он все реже принимал участие в общественной деятельности, но продолжал работать над мемуарами. Своеобразным политическим завещанием М. стало его письмо 1933 к испанским анархистам Х. Карбо и А. Пестанья, в котором он предостерегал их от союза с коммунистами.

Соч. : Махновщина и ее вчерашние союзники-большевики. Париж, 1928; Российская революция на Украине. Париж, 1929; Под ударами контрреволюции. Париж, 1936; Украинская революция. Париж, 1937.

Лит .: Аршинов П. История махновского движения. Берлин, 1923; Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. М.–Л., 1932; Skirda A. Les Cosaques de la Liberte. Nestor Makhno, le Cosaque de l’Anarchie et la guerre civile russe 1917—1921. Millau, 1985; Волковинский В. Н. Махно и его крах. М., 1991; Нестор Иванович Махно. Киев, 1991; Нестор Махно и крестьянское движение на Украине. 1918—1921. Документы и материалы. М., 2006; Шубин А. В. Махно и его время. О революции и гражданской войне в России и на Украине 1917—1922 гг. М., 2013. А. В. Шубин.