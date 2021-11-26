ЛЯХОВ ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВИЧ

Сын майора, из дворян Курской губернии. Окончил 1-й Московский кадетский корпус. 30.8.1887 поступил в 3-е военное Александровское училище. 10.8.1889 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 9.08.1888) с зачислением по армейской пехоты и прикомандированием к лейб-гвардии Измайловском полку. 11.9.1890 переведен в лейб-гвардии Измайловский полк подпоручиком (со старшинством с 10.8.1889). 30.8.1893 произведен в поручики (со старшинством с 10.8.1893). 12.10.1893 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 17.5.1896 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 22.5.1896 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом, причислен к Генеральному штабу и назначен в Омский воен. округ. 3.9.1896 переведен в Кавказский военный округ. 8.1.1898 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба Кавказской кавалерийской дивизии. 10.4.1899 назначен обер-офицером для поручений при штабе Кавказского военного округа. С 7.9.1899 по 26.10.1900 прикомандирован к 3-му Кавказскому стрелковому батальону для цензового командования ротой. 5.12.1900 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Кавказского военного округа. 6.12.1901 произведен в подполковники (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности. С 20.4.1902 по 17.9.1902 прикомандирован к 15-му гренадерскому Тифлисскому полку для цензового командования батальоном. 24.3.1904 назначен начальником штаба 21-й пехотной дивизии. 6.12.1904 произведен в полковники. С 7.1.1906 по 15.2.1906 начальник отряда, отправленного для восстановления порядка в Осетии. 28.6.1906 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками Кавказского военного округа. 26.8.1906 назначен заведующим обучением персидской кавалерии. 10.9.1906 вступил в командование Персидской казачьей Его Величества Шаха бригадой. 3.3.1909 уволен с русской службы с оставлением в должности. 22.7.1909 вызван для доклада в Санкт–Петербург и сдал бригаду. 31.7.1909 определен на службу с назначением командиром 50-го пехотного Белостокского полка. 13.5.1912 произведен в генерал-майоры с назначением начальником войскового штаба Кубанского казачьего войска. Участник Первой мировой войны. 21.1.1915 назначен комендантом Михайловской крепости. Во время Трапезундской операции в январе–апреле 1915 г. был начальником Примоского отряда. 22.5.1916 назначен командующим 39-й пехотной дивизией. 26.8.1916 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 13.5.1916) с утверждением начальником дивизии. 12.3.1917 назначен командиром 1-го Кавказского армейского корпуса. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. С лета 1918 г. в Добровольческой армии. В октябре 1918 г. командир сводного отряда, действовавшего на Владикавказской железной дороге. 15.11.1918 назначен командиром 3-го армейского корпуса. 10.1.1919 назначен главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края. 16.4.1919 назначен в резерв чинов при штабе главнокоманд. ВСЮР. Летом 1919 г. уволен от службы. Убит в результате покушения.

Жена: дочь инженера путей сообщения коллежского советника Екатерина Николаевна (урожденная Пассек). Детей не имел.